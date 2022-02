David Barguil y Álex Char lideran encuesta de intención de voto a la Presidencia del Equipo por Colombia

Precandidatos presidenciales Alex Char y David Barguil. Fotos: Colprensa.

En medio del escándalo por presunta corrupción política que enloda al precandidato presidencial Alejandro ‘Alex’ Char, la firma Cifras y Conceptos reveló este miércoles 16 de febrero que el exalcalde barranquillero es segundo en intención de voto dentro de su coalición política, el Equipo por Colombia.

Así quedó evidenciado en la más reciente encuesta interpartidista que realizó la firma, que pone en primer lugar en intención de voto de esa alianza al senador y candidato presidencial del Partido Conservador, David Barguil con un 36%.

En segundo puesto está Álex Char, con su movimiento País de Oportunidades, donde alcanza un 24% de favoritismo para las consultas que se celebrarán el próximo 13 de marzo y que definirán a tres de los candidatos que pasarán a la primera vuelta en mayo.

Atrás del exmandatario de la capital del Atlántico está el exalcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez con un 20% de intención de voto. Cabe recordar que Fico está inscrito en el Equipo por Colombia con su movimiento Creemos Colombia.

En los dos últimos lugares se encuentran el dos veces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que tiene un 14% en favorabilidad para ser el candidato de esa coalición. Peñalosa, por su parte, compite con el aval del Partido de la U, luego de que no le alcanzaron las firmas para oficializarse como candidato independiente.

En el último lugar, con un 6%, está la senadora del partido político cristiano MIRA, Aydée Lizarazo.

Qué tan conocidos y cuál es la favorabilidad de los precandidatos

Cifras y Conceptos también evaluó qué tan conocidos son los políticos antes mencionados que ahora compiten entre sí para llegar a la Presidencia de la República. Sin embargo, en este caso, las posiciones variaron significativamente.

Enrique Peñalosa, por su parte, lidera en esta pregunta: 84% dice conocerlo, mientras que un 16% respondió que no sabe quién es; atrás de él está Alejandro Char, a quien dicen conocerlo el 60% de los encuestados, mientras un 40% respondió no hacerlo.

A los que menos conocen, según dejó ver la encuesta, son a Gutiérrez, Barguil y Lizarazo: Fico Gutiérrez: 56% dijo no saber quién es y un 44% aseguró que sí. David Barguil, por su parte, recibió un 57% de falta de reconocimiento y un 43% de conocimiento. Finalmente, el 80% dijo no conocer a la precandidata de MIRA.

En cuanto a desfavorabilidad, al que peor calificaron fue a Peñalosa: que tiene una imagen negativa del 63%, contra un 37% de favorabilidad.

Seguido de Char, con un 43% de desfavorabilidad y un 57% de favorabilidad, seguido de Gutiérrez, que alcanzó un 36% de favorabilidad y un 64% de favorabilidad.

Los que tienen mejor favorabilidad, en este caso, fueron Barguil con un 80% y Lizarazo con un 66%.

Sobre la coalición

Con respecto al reconocimiento general del Equipo por Colombia, la encuesta dejó ver que el 64% dice no conocerla, mientras que el 36% asegura sí hacerlo. Igualmente, el 67% asegura no saber quiénes son sus integrantes y un 33% no saberlo.

El estudio electoral también evaluó la percepción que tienen los ciudadanos sobre la ideología con la que los colombianos asocian al Equipo por Colombia: 56% cree que es derecha, 17% del uribismo, cercana al gobierno de Iván Duque el 16% y otra el 11%.

Igualmente, se evidenció que los partidos políticos tradicionales son los que siguen encabezando la lista de intención de voto a las elecciones de marzo. Encabezan el Partido Conservador (14%), Centro Democrático (14%), Partido Liberal (6%), Cambio Radical (4%).

Los demás, según Cifras y Conceptos, son algunos de los alternativos como la Colombia Humana de Gustavo Petro, la Alianza Verde con figuras como Claudia López y Angélica Lozano, entre otros.

Mire la encuesta completa aquí: