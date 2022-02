La actriz Laura Rodríguez habló de la parálisis facial que la afectó

Laura Rodríguez. Foto: @ laurarodriguezactriz

El pasado 19 de septiembre, se conoció que la actriz y modelo Laura Rodríguez se vio afectada por una parálisis facial periférica que la afectó por varias semanas y que solamente tuvo solución con una terapia especializada para devolver el movimiento natural de su rostro. La revelación la hizo durante la celebración de su cumpleaños número 29 cuando compartió una serie de fotografías del evento y el hecho llamó la atención de sus seguidores.

La actriz samaria habló con la presentadora Laura Acuña el pasado domingo recordando la difícil situación sufrida pero también concientizando a cerca de esta enfermedad y como se puede salir de esta.

Laura Rodríguez comenzó recordando lo sucedido previamente al anunció de la parálisis: “La última semana de agosto del año pasado comencé a sentir cosas extrañas, estaba trabajando, con un emprendimiento, un papel para teatro, estaba como con setenta mil cosas creyéndome la mujer maravilla y comencé a sentir dolores de cabeza, malestar general, una picada debajo de la oreja y yo decía ‘no pasa nada’. Un día me tomé un café y le dije a mi esposo que me había quemado pero en realidad había perdido la sensibilidad de la mitad de la lengua. El dos de septiembre me levanté y tuve la parálisis facial” mencionó a la entrevista realizada en Youtube.

La interprete de ‘Matsi’ en la novela de Garzón, comentó que luego de enseñarle su estado a su esposo y su hermana mediante una vídeo llamada tomó la decisión de ir por urgencias, hasta ese momento pensando que era algo de menor gravedad.

“En el médico me dijeron que me tenían que hacer un TAC y uno ya escucha eso cómo en eco... tenía hambre y quería comer, cuando intente abrir la boca no pude, ahí entré en llanto”,en ese instante comentó Laura Rodríguez a la presentadora Acuña que de haber atendido las alertas brindadas previamente por su cuerpo como lo habían sido los dolores de cabeza y picadas, hubiese podido prevenir ese punto de la parálisis.

La actriz comentó que ya en la clínica la parálisis que comenzó a tener en el rostro fue acelerada, a tal punto que en cuestión de horas tenía dormida gran parte de la movilidad de la cara.

“La parálisis facial tiene una cosa importantísima y es el tiempo de recuperación depende el 100 por ciento en que tu esperas para que te diagnostiquen” comentó la comunicadora Laura Rodríguez, haciendo énfasis en la importancia de la prevención y tratamiento oportuno de está enfermedad.

“Tienes una parálisis facial periférica, puedes recuperarte de un año a dos años. Hay personas que se recuperan un cien por ciento mientras otras no lo logran” mencionó la actriz comentando la angustia sufrida durante esos días difíciles.

Recalcó la importancia de cuidarse, descansar y tomar las medidas necesarias para evitar estrés y sobre carga. Algo que mencionó la actriz que pudo haber evitado la parálisis que tuvo.

Laura Rodríguez habló sobre el desconocimiento que se tienen sobre la enfermedad y la falta de sensibilidad por parte de otras personas, comentó que después de la parálisis es recurrente que lleguen episodios de depresión a quienes sufrieron el adormecimiento de la cara, por lo que pidió a los espectadores mayor empatía y solidaridad con las personas que afrontan esta enfermedad.

La actriz que ha participado en múltiples producciones nacionales, habló sobre la necesidad de tener disciplina a la hora de afrontar la recuperación, ya que es importante estar moviendo constantemente los músculos dormidos para que no pierdan en su totalidad la movilidad y funcionamiento.

Por último mando sus buenos deseos a las personas que afrontan este tipo de padecimiento para que en sus respectivas terapias tengan pronta recuperación.

