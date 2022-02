Futbolista reveló el trato especial de Carlo Ancelotti con James Rodríguez

En el Mundial de Brasil 2014 James Rodríguez brilló. Tras su gran actuación en la Copa del Mundo, la cual le dejó el Botín de Oro, el gol que anotó contra Brasil se llevó a mención de la mejor anotación y estuvo incluido en el Once ideal, fue fichado por el Real Madrid.

Para esa temporada se encontraba dirigiendo el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien desde el primer día apadrinó al colombiano. Desde esa época se ha conocido que desde que James Rodríguez llegó al equipo ‘merengue’ nació una estrecha relación con Carlo Ancelotti. Por otro lado, se conoce que ha tenido siempre en el llavero al colombiano, pues fue él quien llevó a James al Bayern Múnich (2017 -2019) y al Everton (2020-2021).

Mientras James ha tenido a Carlo Ancelotti como director técnico se ha visto su potencial al máximo, pues esto se debe a la exigencia que este ha trabajado. Ahora, también se sabe que el colombiano no ha sido el único jugador que ha mostrado su buen nivel con el entrenador italiano. Bajo su dirección los futbolistas suelen a tener un alza en su juego y eso se ve reflejado en el colectivo.

El futbolista francés Abdoulaye Doucoure, en una entrevista oara Sport Witness, confesó a qué se debe el trato del director técnico de Italia. “Es el entrenador más humano que he conocido. También el más honesto”. Doucoure estuvo militando en el Everton cuando se encontraba Ancelotti y Rodríguez. Tras su llegada a los ‘Toffees’, en 2019, conoció cómo era la relación entre el estratega y el mediocampista colombiano.

“Carlo nos había invitado a cenar en el restaurante, a mí, Allan y James, los tres jugadores, con nuestros agentes. Habíamos pasado un rato cálido, distendido, hablando de todo, de fútbol, pero también de nuestra vida, hasta la 1 o 2 de la mañana. Nunca había experimentado eso en mi carrera”, contó.

Así mismo, el francés confesó que su carrera futbolística cambió desde que estuvo bajo las órdenes de Ancelotti, ya que nunca había sentido una cercanía igual entre un técnico y su plantilla, lo que considera clave en los buenos resultados de sus equipos.

“Cuando llegué me explicó que al principio no me quería especialmente pero que los dirigentes lo habían terminado convenciendo. Mi primer día de entrenamiento coincidió con el día antes de un partido. Carlo viene a verme al campo y me dice: ‘Entonces, Abdou, ¿quieres jugar mañana?’ Le digo que sí, por supuesto. Me dijo, un poco burlón: ‘Bueno, vamos a ver si estás entrenando bien’, y se fue riendo. Entonces supe que iba a jugar y no quería decepcionarlo. Me tranquilizó, me liberó. Fue uno de los hombres que cambió mi juego”, relató.

Con esto, ahora se sabe que uno de los principios de Carlo Ancelotti es formar a sus futbolistas en un ambiente de confianza y en un entorno positivo. Por el lado del colombiano se ha mencionado en varias ocasiones que aunque ya no trabajen en el mismo club su relación sigue vigente y Ancelotti ha sido una guía y un padre para James Rodríguez.

“A veces, al día siguiente de un partido que perdí, no podía estar muy bien. Lo detectó en mi cara. Entonces, en el campo, vino a verme y me dijo: ‘Hiciste un buen partido, Abdou’. Sabía que había hecho un mal partido pero me miró a los ojos e insistió: ‘Hiciste lo que te pedí’. Quiere que estés en un estado de ánimo permanentemente positivo, feliz de hacer tu trabajo”, concluyó.

