Alumno golpeó a un maestro que le pidió que se cortara el cabello, en Valledupar

Un estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Pedro Castro Monsalve , en Valledupar, protagonizó un acto de violencia en contra del coordinador del colegio, por las reiteradas insistencias por parte del adulto para que el joven se cortara el cabello.

Juan Daniel Montenegro Gutiérrez , de 15 años, se atrevió a cachetear al coordinador, Aldo Morales, grabar el hecho y luego subir el ataque en sus redes sociales.

Después de varias discusiones, el estudiante accedió a esta solicitud, asistió con su padre al colegio, y cuando se creía que el tema estaba superado, el alumno se regresó en busca del profesor, y lo agredió sin dejar su celular grabando.

“Fue un momento de ira del cual yo exploté por el seguimiento que venía recibiendo desde hace mucho tiempo por parte del profesor. Desde el año pasado que retornamos de la virtualidad, el coordinador se disgustaba por mi corte de cabello, exigiéndome que debía venir con un corte formal, sin embargo esta año cuando regresamos al colegio persistió, negándome el ingreso al aula”, expresó Juan Daniel, en unas declaraciones al diario El Pilón.

El joven de 15 años, aseguró que le devolvieron sus documentos y no podría seguir con su educación en la institución: “simplemente me entregaron los papeles y me dijeron que no podía seguir estudiando, yo quiero seguir, soy un niño de bien”.

Por su parte, Fredy Montero, rector del Instpecam , confirmó que ellos actuaron formalmente y fue la madre quien solicitó dichos papeles.

“La madre de familia vino y retiró voluntariamente al estudiante, fue libre proceso, la madre lloró y todo, que le daba pena, le daba vergüenza”, relató Freddy.

En su defensa, la madre de Juan, María Alejandra Gutiérrez Peña , resaltó que ella fue citada y posterior a eso le entregaron los documentos, “yo firmé sin saber, ellos me dijeron tiene que sacar unas copias, ellos todo me lo dieron porque yo no lleve plata, me entregaron todo y uno a veces comete el error de no leer”.

Con respecto al coordinador, no se ha recibido respuesta de Aldo.

Con respecto al secretario de Educación, Iván Bolaños Baute , se pronunció a través de las redes sociales, al parecer del lado del docente académico: “Lamento este acto tan reprochable de mala conducta, haremos seguimiento al cumplimiento del manual de convivencia y mi solidaridad a nuestro querido profesor. Siempre velaremos por el bienestar de nuestro equipo de trabajo. Cuenten con todo el apoyo institucional, deseo que se encuentre bien.”

Además, consideró que contra el menor no hubo violación del derecho a la libre personalidad “porque no se le exigió sino que se le sugirió mejorar su imagen”, y fue el joven quien actúo de manera incorrecta.

“Eso fue una actividad que se veía premeditada, porque el estudiante filmó todo el proceso y después publicó en redes sociales como si hubiese hecho una gracia o un merecimiento al docente, entonces ahí definitivamente hubo una mala conducta”, agregó el funcionario.

Aún no sabe si al estudiante la garantizarán el derecho a la educación acorde con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia.

El secretario informó que están dispuestos a brindar acompañamiento al menor, en especial, para ayudarle a conseguir un cupo en otra institución si así lo solicita, toda vez que es necesario garantizarle el derecho a la educación.

Al final, Juan Daniel pidió disculpas públicas al rector, coordinador académico, a su familia y a la comunidad por su proceder, arrepintiéndose de lo sucedido, además solicitando la ayuda para poder continuar con sus estudios.

