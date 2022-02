Así viven los colombianos en Ucrania ante la amenaza de una guerra con Rusia

Frediany Gómez, ciudadano colombiano residente en Ucrania

En las últimas semanas los medios de comunicación internacionales, gran parte influenciados por Estados Unidos, han estado especulando de una posible invasión de Rusia al país vecino de Ucrania. Ha sido tanto el mediatismo que le han dado ha estos rumores que diversos mandatarios internacionales han dado indicaciones para que salgan en su totalidad los ciudadanos de ese país como lo hizo USA.

Colombia no se quedó atrás y dio indicaciones a los ciudadanos residentes en Ucrania de un protocolo a seguir en caso conflicto: “Tenemos registrados 32 colombianos, casi todos se encuentran viviendo en Kiev. Les hemos dado instrucciones para que, si llega a haber algo que genere una emergencia, ellos puedan proceder con nuestro consulado en Varsovia (Polonia), que tiene toda la instrucción de darles apoyo porque la embajada que tenemos es concurrente con Ucrania”, comentó la canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

Mientras que el mundo especula y se alarma de una presunta invasión y guerra, dos colombianos que residen en Ucrania, hablaron del supuesto conflicto y comentaron como han sido sus últimas semanas en el país.

Hernán Olaya reside en la ciudad más importante de Ucrania, Kiev. Desde allí habló con el equipo periodístico de RCN y comentó que en la capital lo que impera es la tranquilidad y calma, que las últimas semanas han transcurrido con total calma.

“La situación está tranquilla, nosotros acabamos de llegar con mi esposa a la ciudad de Kiev, estábamos en una ciudad cercana que queda a 15 minutos, realmente, nadie se siente mal ni ha escuchado una noticia que los ponga en una posición en la cual tengan que moverse. En este momento todo sigue en calma”, comentó al medio comunicativo Hernán Olaya.

Referente al protocolo indicado por la vicepresidenta de una eventual salida en caso de conflicto mencionó: “Hasta este momento no tengo nada claro porque realmente no nos ha llegado ese comunicado, pero tal vez esa sería una solución para muchas familias salir del país, de la ciudad. En este momento no he visto ningún problema y no nos han dado ningún comunicado”.

Frediany Gómez vive a cincuenta minutos de la frontera con Rusia en la ciudad de Jarkov, el colombiano que vive junto a su esposa de nacionalidad ucraniana, concordó con la opinión de Hernán al asegurar la normalidad del país, inclusive aseguró que los medios internacionales han sido los encargados de propagar el rumor de una invasión Rusa.

“Ya van más de 100 días en donde los medios occidentales anuncian lo mismo. Aquí no se siente el tema de que estés en la calle y se hable del tema. Eventualmente en la plaza principal se hace alguna protesta proeuropea o prooccidental, no es algo que se hable en su día a día. La información está súper tergiversada, aquí no hay invasión, hay una tensión política”, mencionó Frediany a otro cadena radial nacional.

Recordó Frediany Gómez que inclusive desde el gobierno ucraniano se le envió un comunicado a Norteamérica para guardar compostura en sus informaciones generadas ya que podría afectar el posible precio de la divisa nacional.

Gómez quién trabaja como guía turístico en el país europeo comentó que las tensiones Rusia Ucrania van más allá de simples rumores o chismes de noticias, sino que abarca posturas culturales, sociales y económicas de un grupo de personas que desean adquirir su identidad como nación y personas que ven dentro de su identidad ambas culturas. No como la guerra inminente que plantean los medios occidentales.

Ambos testimonios tocaron un punto en común y es el papel que puede jugar los medios de comunicación para informar como confundir y sembrar rumores a nivel mundial.

SEGUIR LEYENDO