“Que Merlano diga el día, la hora y el lugar en el que ha tenido alguna conversación conmigo”: Iván Duque

17-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, interviene en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021' en el Auditorio Gabriela Mistral, a 17 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, y con la colaboración de la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América, este encuentro empresarial tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

Este sábado 12 de febrero el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a las declaraciones entregadas por la excongresista Aída Merlano, condenada a 15 de prisión y prófuga de la justicia en el país, en la que aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que el primer mandatario estuvo involucrado en el “montaje judicial” para capturarla.

En declaraciones entregadas al medio Semana, el jefe de Estado aseguró que Merlano había sido capturada meses antes que él fuera elegido como presidente, señalando que era prófuga de la justicia y por tal razón indicó que debe estar en el país declarando ante las autoridades judiciales.

“La señora Aída Merlano me mencionó. Que diga el día, la hora y el lugar en el que ha tenido alguna conversación conmigo, no lo puede hacer porque eso no ha ocurrido. A esa señora lo que le corresponde es presentarse ante las autoridades judiciales y no puede seguir siendo instrumentalizada por la dictadura de Venezuela para tratar de enrarecer el ambiente institucional y electoral de nuestro país”, señaló el presidente Duque a Semana.

A su vez, indicó que si la exparlamentaria está dispuesta a entregar la verdad debería presentarse ante la corte, señalando que Colombia tiene las herramientas para garantizarle que cumpla con su obligación, declaraciones que complementó en RCN Radio en las que señaló que se hizo un llamado a la Asamblea Nacional de Venezuela para poner el tema bajo denuncia.

“Que diga lo que tenga que decir. Que me menciona, pues que diga cuál es la relación que puede tener conmigo. Que diga si hay día, si hay hora y si hay lugar donde haya tenido alguna reunión conmigo. No existe, por eso no lo puede hacer”, indicó el presidente Duque.

Desde el presidente Duque hasta Vargas Lleras: los 19 acusados por Aída Merlano ante la Corte Suprema

En la mañana de este sábado 12 de febrero, la revista Cambio publicó las copias enviadas a la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la Corte Suprema de Justicia, donde pide investigar a diferentes actores presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción política que reveló recientemente la exsenadora conservadora, y fugitiva, Aída Merlano.

En el documento, fechado de este viernes 11 de febrero del año en curso, el alto tribunal solicita abrir investigación formal tanto en el ente acusador, como en la Comisión de Absolución, contra el mismo presidente de la República, Iván Duque Márquez y otros 19 reconocidos personajes de la esfera política nacional como:

-Expresidente Álvaro Uribe Vélez

-Expresidente Juan Manuel Santos

-Candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga

-Expresidente de la República, Germán Vargas Lleras

-Exfiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira

-Senador Arturo Char

-Precandidato presidencial Alejandro Char

-Fuad Ricardo Char Abdala

-Julio Gerlein Echeverría

-Julio Eduardo Gerlein Villa

-Faisal Jacobo Cure Orfale

-Héctor Amarís Rodríguez

-Guillermo Polo Carbonell

-Lilibeth Llinás Delgado

-Laureano Augusto Acuña Díaz

-Gueryn Hernández Espitia

-Elvia Isabel Otero Ojeda

-Raúl Cadena Lozano

-Diego Muñetón

-Teodoro Antonio De Yongh Salcedo

Las explosivas declaraciones de la excongresista Merlano vinculan a los clanes Char y Gerlein con compra de votos para que Alejandro Char ganara la Alcaldía de Barranquilla, e incluso, para que ella obtuviera la curul en el Senado de la República en el año 2018.

“En las declaraciones (...) Merlano Rebolledo procuró involucrar en la comisión de infracciones punibles, entre otros actores de la vida pública nacional, al Senador Arturo Char Chaljub, a quien señaló como una de las personas que habrían promovido y ejecutado la organización, financiación y puesta en marcha del plan delictivo que condujo a su fuga el 1º de octubre de 2019, en un consultorio odontológico ubicado en la zona norte de Bogotá D.C”, reza el documento.

SEGUIR LEYENDO