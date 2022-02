Vehículo que cayó al río Cauca con una familia adentro no pudo ser recuperado

Termina la búsqueda del carro que cayó al Río Cauca, así lo confirmaron las autoridades. Foto: Dagran

Pese al esfuerzo de las autoridades, finalmente el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres en Antioquia (Dagran) confirmó que fue imposible extraer el vehículo que cayó el pasado 12 de enero a aguas del río Cauca con cinco pasajeros adentro y del cual solo sobrevivió una. Las personas fueron despedidas con un sepelio simbólico en un lugar cercano al lugar de la tragedia.

El 12 de enero a las 6:40 p.m., el vehículo en el que viajaban Yessenia Murillo y sus dos hijas, Thaira Cristina Parra, de 10 años, y Thailen Parra Murillo, de cinco; Cristian Parra (único sobreviviente) y Orlando Medina (conductor) se accidentó en el sector de El Cangrejo, en Betulia (Antioquia), y cayó al río Cauca. El padre de las menores, logró salir por la ventana del conductor y presenció como el auto se hundía.

Luego de lo sucedido, el Dagran, la Armada Nacional, Dimar, Bomberos, Ejército, Policía, Devimar y los familiares de las personas que se encontraban en el automóvil, comenzaron a trabajar en la búsqueda del vehículo y, 20 días después del accidente, dieron con el paradero de este. En ese momento se advirtió sobre las dificultades del rescate, debido a la sedimentación que hay en el río y la succión que genera este.

Pese al esfuerzo de los equipos de rescate y de las personas que colaboraron para dar con el paradero del vehículo, se determinó que este no podrá ser extraído, debido a que se encuentra enterrado en un 97% y las condiciones del río Cauca en ese lugar no son óptimas para poder realizar la operación de rescate. Un informe técnico de la Armada Nacional advirtió que se estaba poniendo en riesgo la vida del personal operacional.

“Con tristeza, informamos que por condiciones adversas, el carro que cayó al río Cauca sobre el sector El Cangrejo en Betulia, con Jesenia Murillo, sus dos hijas, y Orlando Medina no podrá ser extraído. Con un acto simbólico, los familiares despidieron a sus seres queridos”, aseguró el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres en Antioquia.

La entidad agregó que, “pese al esfuerzo de la Gobernación de Antioquia, Dagran, Armada Nacional, Dimar, Bomberos, Ejército, Policía, Devimar y la familia para lograr sacar el carro, la fuerza del río, la corriente, la fuerte succión y la sedimentación no permitieron que este fuera recuperado”.

Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres en Antioquia, afirmó que “después de un mes, hicimos una evaluación en compañía de la Armada Nacional, quienes manifiestan que después de los últimos buceos que se le realizaron al vehículo, lograron identificar que el vehículo ya está casi completamente enterrado esto hace que sea casi imposible la extracción del vehículo. Teniendo en cuenta las condiciones del río, se estaban corriendo riesgos y se decide terminar las operaciones en este punto”.

Autoridades terminan las operaciones para sacar el vehículo que cayó al Río Cauca.. Foto: Dagran

“Teníamos el anhelo de darles cristiana sepultura”

Paola Zabala, sobrina de Orlando Medina, conductor del vehículo, agradeció a las autoridades por el esfuerzo que realizaron para dar con el paradero del automóvil y los intentos para poder extraerlo del agua.

“En el momento que llega ese apoyo adicional a nosotros, todos se unen más, cuando llega esa otra esperanza sentimos que el mundo se nos abrió en la búsqueda (...) supimos la ubicación de dónde quedó y para nosotros como familia ya es una gratitud porque sabemos que está ahí”, aseguró.

Aseguró Zabala que, “hay una tristeza muy grande, pero es la misma que sentimos y como siempre lo hemos pensado, los cuerpos no nos los iban a entregar con vida, sin embargo era ese anhelo de darle cristiana sepultura a ese ser que falleció. Hay frustración, pero no porque el personal no lo hubieran dado todo, es porque está en un río que es inclemente con lo que llega ahí, no es el primer vehículo que el río Cauca no entrega”.

