Le robaron una bicicleta de más de 18 millones de pesos al ciclista Edwin Sandoval

El exciclista profesional Edwin Sandoval en la mañana de este jueves fue una nueva víctima de los delincuentes en Cali, pues al ahora pedalista de paracycling lo atracaron y le quitaron la bicicleta, la cual está sobre los 18 millones de pesos.

Recordemos que Sandoval sufrió un accidente en la Vuelta Antioquia hace unos años. Tras este suceso el caleño se recuperó y comenzó a desempeñarse como ciclista en la modalidad de paracycling. Este año sueña con asistir al mundial de Paracycling en Canadá, el cual se llevará a cabo en el mes de agosto, y convertirse en campeón. Ahora, tras el atraco, está la duda de qué utilizará para entrenar de cara a este certamen.

En diálogo con la emisora Blu Radio, Edwin Sandoval contó cómo sucedieron los hechos. “Como el tráfico estaba parado, de ahí para arriba estaba muy solo. Ellos salieron a pie muy cerca de un callejón y yo no me bajé del todo de la bicicleta, solo paré y uno de los asaltantes creyó que yo me iba a volar pero en realidad nunca lo pensé porque estaba asustado. Él ahí mismo me apuntó con el arma y me pegó con ella tres veces en el pecho diciéndome que no me fuera a hacer matar”.

Además de llevarse la bicicleta, los delincuentes aprovecharon para robarle otras cosas, como pasó con sus pertenencias personales, el celular y hasta la bomba de inflar las llantas, única herramienta de trabajo.

Con esto, ahora el pedalista vallecaucano no cuenta con la bicicleta para poder entrenar, pues como le informó a este medio, era la única que tenía y no sabrá en qué momento pueda conseguir una nueva. “La tengo hace dos años, es la única bicicleta con la que yo entreno y el daño además de económico también es en mi preparación. Ahora no sé cuándo podré volver a entrenar”, agregó Edwin para Blu Radio.

Por último, Sandoval explicó que aunque de inmediato se dirigió al CAI de la Policía ubicado metros más adelante, los atracadores no fueron encontrados. Además, hay que tener en cuenta que este robo no es el primero que ocurre con un deportista y mucho menos con un ciudadano, pues desde hace un tiempo varios deportistas han denunciado atracos a mano armada en la misma zona, por lo que se ha solicitado, en repetidas ocasiones, que las autoridades cuenten con puestos de controles y haya un acompañamiento en las calles para así evitar que esto termine en algo peor.

