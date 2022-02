El IDU abre convocatorias de empleo para trabajo en obras en distintas localidades

Foto: IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, abrió una convocatoria pública para los bogotanos que estén interesados en trabajar como obreros en los distintos proyectos de construcción que se adelantan en la ciudad.

Las ofertas laborales se abren para los trabajos de mantenimiento en la malla vial que se vienen adelantando en la localidad de Rafael Uribe Uribe y se están requiriendo 10 personas interesadas en apoyar como mano obrera.

La contratación se realizará con la empresa Constructora FG S.A, compañía que priorizará a habitantes de sectores aledaños a la localidad, motivo por el que los interesados en aplicar a la convocatoria deberán presentar, al momento de postularse, un soporte de residencia que indique que vive en la localidad.

Para postularse debe ser mayor de 18 años y enviar los siguientes documentos al correo electrónico: componentesocialidu1695@gmail.com.

- Hoja de vida.

- Soporte de residencia en la localidad.

San Cristóbal

Así mismo, en la localidad de San Cristóbal, el contratista Constructora FG S.A. también abrió convocatoria para contratación de mano de obra no calificada que resida en la localidad, para el proyecto de mantenimiento de la malla vial.

Son 10 las vacantes disponibles y para aplicar hay que enviar la hoja de vida junto con un soporte de residencia en la localidad al correo componentesocialidu1695@gmail.com.

Chapinero

El IDU también tiene convocatorias abiertas para quienes residan en las localidades Chapinero, Barrios Unidos y Suba, para hacer parte del proyecto de conexiones peatonales.

En vista del avance en las obras que se adelantan en las calles 85, 79 B y 73, en Chapinero, el contratista C.I. Grodco S.A.S. invita a los habitantes de las localidades ya mencionadas para que se postulen para trabajar en el área de construcción.

Estos son los perfiles que actualmente se necesitan para el proyecto de conexiones peatonales liderado por el IDU:

- Ayudante de obra, con experiencia en construcción de vías y espacio público.

- Auxiliar de tráfico.

- Brigadista de Orden, Aseo y Limpieza

Y para aplicar, los postulantes deben contar con una experiencia mínima de un año y enviar los siguientes documentos al correo electrónico atencion.idu@grodco.com.co:

- Hoja de vida

- Certificados laborales

- Certificado de residencia en la localidad

El IDU aclara que no se tendrán en cuenta hojas de vida que no cuenten con la experiencia requerida, por lo que instan a no olvidar adjuntar los soportes de experiencia.

Sobre este proyecto, el IDU destaca que los grandes beneficiados con las obras de construcción del proyecto Conexiones Transversales Peatonales serán los peatones.

Además, precisó que estas obras se ejecutan con recursos de Valorización, según el Acuerdo 724 de 2018. También hacen parte de las metas fijadas en el Plan Distrital de Desarrollo, que buscan incentivar de manera integral la movilidad sostenible, la seguridad y comodidad a peatones y conductores, priorizando al peatón, al ciclista y su conectividad con la infraestructura de transporte público.

La inversión total es de $15.443 millones por obra y $2.875 millones por interventoría. Además, de generar empleos que apoyan la reactivación económica de la capital.

Para más información:

Los interesados en aplicar que deseen más información puede acercarse al punto de información del Instituto de Desarrollo Urbano en la calle 61 # 9-83 (primer piso) en horario de oficina o llamar a los números 3135810795 o 7552024.

