El durísimo regaño de Francia Márquez a Alex Char durante debate presidencial en Barranquilla: “Debería estar aquí”

Francia Márquez, precandidata presidencial por el Polo Democrático cargó contra el también precandidato Álex Char. Fotos: campañas Márquez y Char.

La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Francia Márquez, fue de las críticas más acérrimas de que su rival en las urnas Alejandro ‘Alex’ Char, no participara del debate desarrollado en la mañana de este jueves 10 de febrero, en el que estuvieron Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria.

El encuentro fue organizado y moderado por la Universidad del Norte, en Barranquilla, la ciudad que Char gobernó durante dos períodos. Sin embargo, aunque fue en su tierra natal, el precandidato del Equipo por Colombia decidió no asistir, tal y como ha hecho en oportunidades pasadas.

Esta situación no pasó desapercibida por Márquez, que es la candidata del Polo Democrático y de Soy Porque Somos, quien durante una intervención no solo cuestionó a Char por su ausencia, sino que le sacó en cara la crisis de Electricaribe, la empresa que dotaba de energía eléctrica a los barranquilleros, y que les causó serios ‘dolores de cabeza’ durante décadas.

“Creo que, efectivamente, la corrupción es parte del encarecimiento de los costos de electricidad de energía en este país. Aquí debería estar Alejandro Char dándole la cara a los jóvenes de este país, dándole la cara a su comunidad y respondiendo por qué Electricaribe se ha robado más de 5 billones de pesos, que salen del bolsillo de cada uno de ustedes. Creo que, efectivamente, enfrentar el tema de corrupción en nuestro país pasa por los valores”, señaló Francia Márquez.

En ese momento, varios de los asistentes al debate la ovacionaron y destacaron su vehemente ‘cantada de tabla’ contra Alex Char, quien está en el ojo del huracán luego de que la excongresista Aída Merlano lo inculpara de corrupción electoral.

Luego de los aplausos, la precandidata del Pacto Histórico le dejó una contundente invitación a las juventudes atlanticenses, a quienes exhortó a apartarse de las corruptelas políticas y a seguir el camino de la honestidad en todo momento.

“Este es un mensaje para ustedes, los jóvenes, no aprendan esas mañas de los politiqueros corruptos de su región y de nuestra región, del país. Ese no es el camino para hacer una política digna”, concluyó, a su vez que destacó que se debe descarbonizar ese sector caribeño del país.

Escuche el regaño de Márquez a Char desde el minuto 50:40:

Sin embargo, no fueron los únicos pronunciamientos que le celebraron a la también lideresa social y activista ambiental. Cuando los moderadores del evento les preguntaron a los precandidatos qué acciones tomarían con relación al régimen de Nicolás Maduro, Francia Márquez no solo dijo que dejaría de meterse en la política de otros países, sino que propendería porque la democracia retorne a su natal tierra.

“Como presidenta de Colombia antes de reestablecer la democracia en Venezuela trabajaré por reestablecer la democracia en Colombia”, señaló entre gritos y aplausos.

Es más, hasta se refirió a la consulta del próximo 13 de marzo, donde se disputará el aval del Pacto Histórico y aseguró que tiene grandes posibilidades de ganarle a sus compañeros de coalición Gustavo Petro, Arelis Uriana y Alfredo Saade.

“Colombia ha sido gobernada por elites mezquinas que le han dado la espalda a su gente, es tiempo de pasar la página. El 13 de marzo les invito a todos los jóvenes a votar por mí en la consulta del Pacto Histórico para dar el primer paso para el cambio”, señaló, mientras destacó que su “maquinaria” son las minorías en la sociedad colombiana que, a su juicio, son las mujeres y los jóvenes.

“Una Colombia educada debe pensarse en que la educación no sea un privilegio. La mayoría de los jóvenes no se sueñan con pisar una universidad. La educación gratuita no es suficiente hay que garantizar accesibilidad, sostenimiento y permanencia”, anotó en otra de sus intervenciones.

