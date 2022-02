Andy Rivera aseguró que quiere ser padre de nuevo

Tomada de Instagram @andyrivera

El reguetonero Andy Rivera, hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, recientemente mediante su cuenta personal de Instagram, en la que el reguetonero tiene más de cinco millones de seguidores, realizó una dinámica de pregunta respuesta, en la que interactuó con sus fanáticos y respondió preguntas de su vida personal de una manera jocosa y divertida.

Se ha vuelto común que los diferentes fanáticos de estrellas de la música, televisión, deporte y vida publica en general, a través de las redes sociales de sus artistas preferidos los sigan y pregunten e intenten tener un trato más cercano a ellos. Mientras algunas de las estrellas evaden este tipo de espacios otras como el cafetero Andy Rivera, se permiten interactuar con sus seguidores para responder algunos de sus interrogantes más comunes.

Es recurrente que el cantante interprete de la canción ‘Espina de rosa’ dedique tiempo para hablar con sus seguidores y como es habitual en estos casos, los internautas no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre su estado de ánimo, proyectos a futuro, estado de su corazón y la posibilidad de establar una nueva relación. De hecho, fueron estos últimos interrogantes los que más llamaron la atención.

Cuando le preguntaron al regetonero hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, por el deseo de ser nuevamente padre, el músico respondió: “Yo creo que con este tenemos, con este hijo pa qué más (señalando cariñosamente a su perro) ... Mi gente yo sí quisiera tener un hijo más, y realmente vivirme todo el proceso, ojala sin trabajar tanto”, dijo en su historia de la red social Instagram.

El cantante de 27 años tiene una hija llamada Hellen de nueve años, con quien es muy unido y suele subir publicaciones. Recientemente comentó posteando una foto: “Gracias a todos por sus mensajes llenos de energía y fuerza. Los amo mucho, vamos por todo este 2022, a cumplir nuestros sueños y a ser muy felices. Hellen les manda a decir que ya me abrazó mucho y me lleno de salud y vida”.

Sobre su vida amorosa también se refirió en las historias de una manera particularmente graciosa el cantante de genero urbano: “No fueron una, ni fueron dos, fueron tres”, dijo refiriéndose a las veces que lo ha pasado mal en el amor, y luego recordando que han sido muchas más ocasiones en las que ha probado el trago amargo del amor y muestra de eso son varias canciones de él, señaló riendo Andy.

También habló sobre los comportamientos que suele tener al inició de una relación sentimenta, pero no se refirió a los coqueteos realizados por parte de la ex novia de Kevin Roldan. “No sé, no sé mi gente, pero pienso que hay que respetar la privacidad hasta cierto punto, igual pienso que cuando se está en una relación hay que disfrutar, salir, divertise., entonces obvio me van a ver por ahí cuando pase”.

También dio parte de tranquilidad a sus fanaticos que habían estado alarmados ya que anteriormente el cantante había anunciado que presentaba ciertos agotamientos emocionales y comportamientos que deseaba quitar porque se sentía ‘muerto en vida’.

“Mi gente me siento bie, excelente, mejorando todos los días, reconectado con todo, con mi trabajo, con mi familia, con el universo entero, ¡feliz, feliz, feliz!” mencionó el cantante Andy Rivera.

Actualmente se encuentra trabajando en sus nuevas propuestas musicales para 2022, arrancará en febrero con su nuevo sencillo titulado ¨Mi Mundo Entero¨.

