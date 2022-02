“Canibalismo político”: miembros del Centro Democrático le respondieron a María Fernanda Cabal

En la foto: María Fernanda Cabal, Senadora. (Colprensa - Diego Pineda)

No alcanza a completar una semana de haberse conocido a la opinión pública, un audio en el cual la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, sostienen una conversación con un militar retirado del cual no se revela la identidad. En la conversación llevada a cabo en noviembre 10 del año pasado, se escucha a Cabal asegurar que el presidente Duque es un ‘mamerto’, y lo cuestiona reiteradamente con palabras salidas de tono.

Ya sea por la inconformidad de la senadora con el mandatario, con el partido por no haberle dado un aval para la candidatura a la presidencia o una estrategia para conservar visibilidad en el ámbito político, las declaraciones han generado muchos pronunciamientos, inclusive de la misma Cabal que no se disculpó precisamente.

Por parte del mismísimo involucrado en la conversación y presidente de la república, miembro del Centro Democrático Iván Duque Márquez, comentó una frase en latín respondiendo a los mordaces comentarios de Cabal. “De mininis non curat praetor”, que significa: “De los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”.

A esto no tardó en responder la polémica Cabal: “Ya que el praetor no se ocupa de las cosas pequeñas, por favor ocúpese de las importantes... Praetor, ¿para cuándo la fumigación de la coca?, ¿Cuándo obligará a las FARC a cumplir?, ¿Cuándo regresará la seguridad al país?. In praetoris leones, in castros lepores”.

Respuesta de María Fernanda Cabal en Twitter

Daniel Palacios también señaló de manera sutil los comentarios y manera de ser de Cabal. Comentarios que le dijo la senadora al presidente acompañado de palabras como ‘Güevon, Mamerto, La niña más inteligente’.“Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Sea en privado, público o auto filtrado” comentó en sus redes el ministro del Interior Palacios.

Pero uno de los pronunciamientos más contundentes es el del tal vez igual de polémico expresidente del senado y ahora senador Ernesto Macías, quien reprochó la actitud de la senadora María Fernanda Cabal. “Más allá de que la conversación entre @MariaFdaCabal y un enigmático conocido haya sido filtrada o “interceptada”, el vocabulario soez de la interlocutora en la grabación confirma su odio personal y el canibalismo político que propicia”, manifestó Macías en su Twitter.

Referente a la senadora Cabal, su posición sobre la conversación revelada más que de arrepentimiento ha sido in subordinación, ya que informa que sigue creyendo lo dicho pero lo único que cambiaría sería el lenguaje subido de tono con el que se refirió algunas veces en la conversación filtrada con el militar retirado.

“Por lo que dije no me arrepiento. Nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto las palabras salidas de tono son las que uno dicen cuando uno está en una conversación privada” y enfatizó en el distanciamiento que tiene con el gobierno Duque.

“Desde el principio sentí una distancia de este gobierno. Respeté la decisión del partido, pese a que la mayoría de mi sector quería a Rafael Nieto. Uno finalmente se acomoda y se alinea. Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron y del legado de Álvaro Uribe”, enfatizó la senadora y esposa del también polémico empresario y director de Fedegan José Félix Lafaurie.

Por su parte el Centro Democrático ha extendido su apoyo al gobierno de Duque y a la candidatura presidencial de Zuluaga, también han reiterado el apoyo para tener buenas votaciones de cara a las elecciones al Senado y Cámara. Mientras tanto el máximo jefe de ese partido Álvaro Uribe no se ha pronunciado al respecto.

SEGUIR LEYENDO