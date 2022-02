Iván Duque le respondió a María Fernanda Cabal con una frase en latín

El presidente Iván Duque le respondió a María Fernanda Cabal luego de que se filtrara una conversación de la senadora. Fotos: Twitter Iván Duque - María Fernanda Cabal

Muchos comentarios se han generado luego de conocerse el audio de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal hablando con un militar retirado y criticando fuertemente al gobierno de Iván Duque. Luego de salir en público y mantuvo su postura con respecto a las críticas que realizó sobre el actual presidente de Colombia al que llamó, “liberal de izquierda” y “mamerto”.

“No se nos infiltró, es que aquí tienen esa maña. Duque es puesto por Fabio Echeverri Correa porque Duque fue el muchacho inteligente y aplicado que mandó para acompañar al vago de su hijo, que no sirve pa’un culo, que es ‘Luigi’ (Luis Guillermo) Echeverri (...) Lo impuso Alicia (Arango), José Obdulio (Gaviria), como siempre, porque José Obdulio fue el que nos impuso a Santos pa’ que usted sepa”, se escuchaba en la conversación filtrada a la senadora.

Después aseguró que José Obdulio Gaviria, “es el ala marxista” y “es un veneno”. “ Uribe siempre termina cayendo y terminamos jodidos porque le ha sabido a mierda. Tan a mierda que lo metieron preso en su gobierno”.

Esto te puede gustar: Presidente Iván Duque anunció diálogo con el embajador de Rusia sobre Venezuela

Sobre el presidente Iván Duque afirma que, “aquí no hay nada que hacer hasta que no se largue, entonces yo te digo: o ganamos o nos vamos a la mierda todos”. Tras conocerse esta conversación filtrada, María Fernanda Cabal se refirió a lo sucedido y aseguró que se trataba de una conversación privada pero que sostiene lo que dijo con respecto al presidente.

“Lo que he dicho en privado lo puedo sostener en público, lo que pasa es que como hay partes de esa conversación con un lenguaje que obviamente públicamente no se puede usar, es en lo único que yo diría que lo cambio de resto no”, afirmó.

y agregó que, “Yo siento que el presidente empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron, alejado del legado del presidente Uribe y lo manifesté en distintos escenarios”.

Esto te puede interesar: “La hambruna es el gran pecado nacional”: Gustavo Petro a Iván Duque por llamarlo pecador

Presidente Iván Duque le responde a María Fernanda Cabal

El mandatario colombiano se refirió a las declaraciones de la senadora de su partido político, María Fernanda Cabal, luego de que se filtrara una conversación que tenía con un oficial retirado. Iván Duque empleó una frase en latín para acabar con la polémica y también aprovechó para dejar en claro que sigue contando con el apoyo del partido Centro Democrático.

Cuando le preguntaron sobre lo dicho por Cabal, Duque respondió, “Yo ante esas cosas me acuerdo mucho de los Romanos que decían: ‘de minimis non curat praetor’. Averigüe qué dice”. La frase en latín, que empleó el mandatario de Colombia para referirse a los sucedido significa, “‘de los asuntos intrascendentes no se ocupa el magistrado”.

Aseguró que no siente que su partido político le haya dado la espalda y se refirió a la fotografía que subió en sus redes sociales junto a Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático y la embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, Alicia Arango. Ante esto aseguró que fue un, “grato encuentro tuvimos el sábado con mi gran amigo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la exministra y actual embajadora Alicia Arango”.

También puedes leer: Diez días de viaje: el presidente Duque alista un nuevo recorrido por Europa

María Fernanda Cabal vuelve y ataca

Tras conocerse la respuesta del presidente de la República, Iván Duque, María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para responderle, luego de que este hubiera usadouna frase en latín para contestarle. A esto, la senadora le realizó una serie de preguntas con respecto a la situación actual del país.

“Ya que el praetor no se ocupa de las cosas pequeñas, por favor ocúpese de las importantes... Praetor, ¿para cuándo la fumigación de la coca?, ¿Cuándo obligará a las FARC a cumplir?, ¿Cuándo regresará la seguridad al país?. In praetoris leones, in castros lepores”.

Respuesta de María Fernanda Cabal en Twitter

NO DEJES DE LEER: