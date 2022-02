El dinero que ganan los jugadores cuando son convocados a la selección Colombia

Selección Colombia de fútbol disputando por eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022

Tras la polémica de las últimas semanas en cuanto a la actualidad de la selección Colombia, diferentes Comentarios han salido relucir tanto en la prensa como en la opinión pública, pues algunos critican el reproche de los jugadores a la afición tras salir silbados del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Además de esto, tras su caída en Córdoba, Argentina, se han generado propuestas de no convocatoria de varios jugadores que han decepcionado por su rendimiento.

Carlos Antonio Vélez mostró su enfado ante la situación que vive la selección, pues hizo la comparativa con el momento que vive Carlos Queiroz con Egipto. El reconocido periodista deportivo aseguró que los jugadores del combinado tricolor exigen mucho para lo que dan, y reveló varias cifras de los beneficios que reciben los seleccionados para representar el país.

En medio de su editorial en el Palabras Mayores de Antena 2, el periodista sostuvo: “Me puse a mirar y sí hombre, que pesar con esos tipos, cómo le parece, los convocan a la selección, sufren mucho viniendo, hasta de pronto tienen razón; les dan de viáticos en Colombia, cada día 2 millones de pesos, ganan un partido como contra Chile les duplicaron y el premio se llevaron 40 melones cada uno, de visitante suben los viáticos son 2.800.000 por día, les dan por ganar un partido 28 millones y hasta les doblan, porque la Federación les ha doblado y no me vaya a decir la Federación que no porque es verdad, en el partido contra Chile dieron premio doble, y si empatan, 16 melones”.

Cuando el fracaso ha tocado la puerta en algunos partidos del conjunto nacional, varios jugadores han salido en defensa propia aseverando que las situaciones son complejas, y si bien, los partidos centran el foco en las grandes estrellas, el nivel de los jugadores en el exterior les permite brillar con la selección, sin embargo, las cosas no se dan siempre de la mejor manera.

Tras las quejas de algunos jugadores, Vélez en tono irónico hizo referencia a las condiciones y trato que se manejan para ellos en concentración, indicó: “Muy sacrificado, sí qué pereza hombre, sufren mucho, vienen en ejecutiva, hotel 5 estrellas, transporte, ataché y los esperan en el aeropuerto, no tienen que hacer cola para Inmigración como tenemos que hacer todos; uno a veces llega aquí al aeropuerto El Dorado, obviamente salgo del país permanentemente, llego al aeropuerto 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche y las filas son kilométricas, pasan como diplomáticos sangre azul, tienen médico de cabecera, comida a través de dietista, no, ellos no comen ACPM como el nuestro; carne, papas y arroz, no, a ellos le dan otra cosa, de lo mejor”.

Aparentemente los jugadores tienen grandes beneficios para sus familias, pues estas, tendría acceso preferencial cuando los jugadores disputan encuentros en casa, según Vélez: “Tienen a la familia en el hotel, hay dos torres. una para los jugadores y otra para sus familias, tienen 50 entradas por partido, de pronto hasta tienen razón, qué pesar, se tienen que sacrificar”.

Tras las derrotas, muchos familiares de las estrellas del combinado patrio se han pronunciado en rechazo a las críticas en contra de los jugadores, en ese sentido, Carlos Antonio Vélez hizo una reflexión y llamado para los convocados: “Me tienen mamada, dijo la esposa de uno de ellos, bueno, no vengan tranquilos, aquí hay, echamos y apelamos a la clase obrera, muchos de ustedes ya cumplieron el ciclo, muchas gracias, hay que hacer una campaña para que les hagan una estatua, no sé por qué, porque no han ganado nada; el último título lo ganó Francisco Maturana como técnico de la selección Colombia en el año 2001 y ustedes no estaban”, aseguró.

Incluso fue aún más fuerte con su crítica a las opiniones de los jugadores y sus familias. “Yo quiero saber cuáles fueron los títulos que nos han dado como para rendirles pleitesía, agacharnos y ponerles alfombra roja, se les ha destacado todo lo que han hecho y les agradecemos el esfuerzo, y como se ve, con un gran sacrificio porque aparte de todo esto, los clubes no descuentan los días que vienen por aquí y siguen ganando sus salarios millonarios, y en muchos casos los devuelven en avión privado”.

