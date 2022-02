Antiguos usuarios de Coomeva EPS se quejan del servicio de las EPS receptoras

EPS Coomeva. Archivo particular.

Tras la decisión de la Superintendencia de Salud de liquidar a Coomeva EPS, sus 1.2 millones de usuarios en 23 departamentos del país tuvieron que ser trasladados a una de las 14 EPS receptoras y estas tienen la obligación de garantizar la continuidad en el acceso a los servicios de salud.

La Superintendencia de Salud también pidió a las Entidades Promotoras de Salud que fueron asignadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, tengan una atención especial en los pacientes que requieren tratamientos oncológicos, crónicos o de alto costo, lo mismo para el suministro de medicamentos e insumos médicos.

También se solicitó a las EPS receptoras que comenzaran a realizar los trámites para ajustar su red de salud, analizar la caracterización de la población y la actualización de datos de los usuarios para prestar el servicio de manera eficaz.

Pese a esto, muchas críticas han surgido debido a la atención por parte de las EPS receptoras. Los antiguos usuarios de Coomeva en la ciudad de Cali, han tenido que realizar filas desde tempranas horas de la mañana o algunos de sus tratamientos tuvieron que ser suspendidos.

El Diario El País de Cali, habló con uno de los pacientes que manifestó que, “hace dos meses intenté que a mi mamá, una mujer de 85 años que sufre de glaucoma y osteoporosis, la trasladaran a otra EPS, pero en Coomeva EPS me dijeron que no debía preocuparme, porque dizque había un nuevo socio y las cosas iban a mejorar. Ahora me trasladaron a Coosalud, que me informó que durante febrero mi madre debía ser atendida en la IPS que siempre ha tenido. Llamé ayer a esa lPS y me dijeron que la habían cerrado”.

“Hoy apenas me dirigí a la sede de la Nueva EPS, en donde me autorizaron una cita con el médico general para empezar desde cero. Ya me tocó acostumbrarme al dolor, usted no se imagina cómo me arde la nariz con esta rinitis tan impresionante”, aseguró Stella Cardona de 65 años, paciente consultada por el medio de comunicación.

Otro de los casos que se registra es el de Diana García, que afirmó que, “tengo cáncer de ovarios que me hizo metástasis desde hace 15 años, pero desde hace seis se reactivó de manera más fuerte. Se suponía que yo tenía una quimioterapia para el 1 de febrero, con hospitalización incluida, pero me la aplazaron y todavía no me han llamado de Sura para reprogramar el tratamiento”.

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud Pública de la ciudad de Cali, recientemente se reunió con directivos de la EPS para socializar acciones a realizar para garantizar que no hayan barreras de salud para los pacientes que fueron trasladados de Coomeva y dio a conocer la línea telefónica donde responderán a las dudas o podrán realizar quejas sobre la atención de la EPS a la que fue trasladado.

“Desde la semana anterior estamos con la línea telefónica 6025554545 de la Defensoría del Paciente dando respuesta a la comunidad. Además, en nuestro sitio web encuentran el link donde pueden consultar a qué EPS fueron asignados”, aseguró Miyerlandi Torres que también explicó que las EPS receptoras se comprometieron a garantizar la atención en la misma IPS a pacientes de alto costo, que sufren de enfermedades huérfanas o cáncer, por al menos un mes.

