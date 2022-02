Falcao debería dirigir los últimos dos partidos de la Selección Colombia, propone Antonio Casale

Antonio Casale pide a Falcao para dirigir a la Selección Colombia. Foto: Instagram Falcao y Antonio Casale.

La Selección Colombia es el tema del que todos hablan en los últimos días. Las derrotas ante Perú en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, han generado una gran controversia en las redes sociales. La Tricolor, tras haber clasificado de manera consecutiva a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, podría quedarse por fuera de Catar 2022.

El gran señalado del momento por el que está pasando el equipo es el entrenador Reinaldo Rueda. El técnico ha sido criticado por los últimos resultados de la Selección Colombia en las Eliminatorias que lo tienen en el séptimo puesto de la clasificación con 17 puntos. Los dos encuentros que vienen ante Bolivia y Venezuela serán clave.

Con respecto a esta situación, el periodista de ESPN, Antonio Casale, dio su opinión en el programa ‘F360′, y dijo lo que para él, sería la mejor solución de cara a la última fecha de las Eliminatorias, en donde la Selección Colombia deberá sumar seis puntos y esperar otros resultados.

No dejes de leer: Estos son los técnicos que suenan para reemplazar a Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

“En esta ocasión lo único que pido es que le paguen hasta el último día de los que decidieron traerlo porque son los primeros equivocados, ellos no van a cambiar nunca, pero son los primeros responsables de toda esta hecatombe (...) páguenle a Reinaldo y trátenlo bien. Es un tipo que tuvo la valentía de subirse ahí, creyendo que podía y no pudo”, afirmó el periodista.

La Selección Colombia no está pasando por su mejor momento futbolístico. Lleva siete partidos sin poder ganar y sin anotar. La última vez que la Tricolor sumó tres puntos fue en el partido ante Chile el pasado 9 de septiembre del 2021 cuando se impuso por 3-1. Ese día marcaron Miguel Ángel Borja y Luis Díaz. Desde ese momento, ya han pasado 646 minutos sin que los delanteros del equipo anoten un gol.

El periodista agregó que, “en la segunda vuelta de la Eliminatoria, Colombia es último con cuatro puntos, Venezuela tiene siete y Bolivia ocho. No pudiste Reinaldo, me muero del pesar porque es un señor y a las personas buenas nada más deben pasarle cosas buenas. Trátenlo bien por favor, por lo menos en lo económico. y ustedes respeten a Reinaldo porque muchas cosas ha ganado, es un tipo capaz que esta vez no fue capaz”.

Esto te puede interesar: La selección Colombia igualó una de las peores rachas en la historia de las Eliminatorias

y agregó que, “Quedan dos fechas y yo qué hago, de los jefes, pongo uno a llamar ya a Ricardo Gareca, que es un argentino colombiano, que tiene ‘testiculina’ como la tenía Pékerman y tiene un mensaje, para que el primero de enero suma. ¨Para los dos partidos que vienen, le doy el partido a Falcao, le doy el equipo a Falcao. Le digo señor: ‘señor, seleccione usted el equipo para estos dos partidos, esta prácticamente será su despedida, se la merecen en grande, organícenla en grande, tengan en cuenta gente no han jugado y organicen ustedes el equipo”.

Esto fue una sorpresa para muchos, incluso su compañero, Steven Arce comenzó a refutarle esta propuesta y le preguntó la razón del por qué habría que dejar que Falcao dirigiera estos dos partidos, a lo que Casale respondió: “sería un irrespeto, con cualquier ser humano, darle el equipo por dos partidos, como se lo dieron a Leonel Álvarez.”.

Esta propuesta generó un gran debate en las redes sociales, en donde algunos se han mostrado a favor de la idea presentada por el periodista y otros aseguran que sería una falta de respeto. Por ahora, se espera que la Federación Colombiana de Fútbol se reúna con el entrenador Reinaldo Rueda para determinar cuál será su futuro en la Selección Colombia.

¿A ustedes les gustaría ver a Falcao dirigiendo a la Selección Colombia?

