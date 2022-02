Robo a Juanda Caribe, capturaron a uno de los responsables

El humorista había narrado los angustiosos momentos que vivió cuando fue asaltado y se llevaron su camioneta.

Recientemente se dio a conocer la captura por parte de las autoridades Metropolitanas de Barranquilla a uno de los hombres que presuntamente habría robado la camioneta del humorista conocido en costa como Juan Caribe el pasado mes de enero.

El medio informativo El Heraldo, informó que personal de la Sijín de la Metropolitana de Barranquilla hicieron efectiva una orden de detención por el delito de hurto calificado agravado a petición de la Fiscalía 9 especializada contra Airan Miguel Landaeta Martínez, debido a que es señalado de ser, presuntamente, uno de los individuos que robaron la camioneta del humorista Juanda Caribe. Según las autoridades el capturado tiene tres anotaciones, una por fabricación, tráfico, porte de armas o municiones y dos por hurto calificado.

Hurto al humorista costeño

En un vídeo que fue difundido por la cuenta oficial de Twitter de la Alcaldía de Barranquilla, el humorista Juanda Caribe informó a los ciudadanos y a sus seguidores que apareció la camioneta Toyota que le había sido hurtada en la madrugada del 13 de enero.

De acuerdo con el medio regional Zona Cero, las autoridades encontraron el vehículo en el corregimiento de Puerto Giraldo, ubicado en el municipio de Ponedera. Estaba abandonado, por lo cual en el proceso de recuperación no hubo capturados.

De todos modos, el barranquillero exaltó el acompañamiento que recibió de la Policía Nacional y la alcaldía desde el momento en el que sufrió el asalto hasta cuando su vehículo fue recuperado. Afirmó que, aunque las cosas materiales son fáciles de recuperar, tener su camioneta de vuelta tan rápido lo hizo sentir respaldado y protegido por las autoridades.

Fue incisivo en el hecho de que los uniformados le ayudaron a él como lo harían con cualquier ciudadano. Según el humorista, en nada tuvieron que ver los 2,5 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram. De todas maneras, agradeció los copiosos mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores tras el incidente.

“Desde la primera instancia, el momento que nos atracan, la reacción de la Policía siempre ha sido el apoyo. Quiero aclarar que no es porque sea yo o porque tenga el reconocimiento chiquito o máximo que tengo. Desde el principio tenía mi tapabocas y mi gorra. No me reconocía la Policía y el servicio o la voluntad fue la misma con o sin saber que yo era Juanda Caribe” comunicó en sus redes sociales las figura artística del círculo barranquillero.

Juanda Caribe, cuyo nombre real es Juan David Muñoz, había denunciado a las cuatro de la mañana del miércoles 13 de enero que había sido víctima de un atraco tras salir de un restaurante ubicado en el sector barranquillero de El Poblado.

El artista conducía su vehículo acompañado de dos amigos cuando, según él, fue interceptado por otros dos carros con personas armadas. Los ocupantes de dichos vehículos los intimidaron, por lo que tuvieron que bajarse del vehículo y entregar otras pertenencias de valor.

Minutos después, Juanda Caribe detalló la angustia que vivió cuando uno de los atracadores amenazó con quitarle la vida durante el asalto. Aseguró que tuvo miedo por su vida y que sintió haber vuelto a nacer: “Los momentos horribles de sentir que puedes perder la vida por mano de un delincuente no se lo deseo a nadie, hoy siento que volví a nacer porque cerré mis ojos esperando el disparo de un tipo que gritaba que me iba a matar”

La delincuencia es una problemática que se esta presentando desmedidamente en cada una de las ciudades del territorio nacional.

