No terminan los enfrentamientos en la Coalición de Centro Esperanza: ahora Robledo critica a Gaviria

Jorge Enrique Robledo (Colprensa - Álvaro Tavera)

Jorge Enrique Robledo hizo oficial su candidatura presidencial el pasado martes 1 de febrero bajo el lema: “esto es en serio”. El actual senador estuvo presente en la Registraduría Nacional para dejar en claro sus aspiraciones políticas, siendo la primera candidatura inscrita por parte de la Coalición Centro Esperanza por el partido Dignidad.

Tras la salida de Ingrid Betancourt de la coalición y luego de que recibiera varias críticas con respecto a las maquinarias políticas, Jorge Enrique Robledo aseguró que, “ella tomó la decisión de apartarse de este proyecto y está construyendo el de ella y tomará sus decisiones (...) “ella toma sus decisiones y nosotros tomamos las nuestras y nuestra posición en todos los aspectos es una posición coherente, eso es lo que necesita Colombia”.

Posteriormente aseguró que con respecto a la coalición Centro Esperanza, este se mantiene como, “un proyecto tan fuerte que inclusive resiste situaciones como esas que son naturales en un proyecto que es diverso. Este proyecto no tiene propietario, entonces no es sorprendente que haya personas que se vinculen y desvinculen”.

Cuando se esperaba que las aguas en la coalición estuvieran más tranquilas, en una entrevista para la ‘Revista Semana’, Jorge Enrique Robledo habló sobre la decisión de Alejandro Gaviria de haberle dado paso a los senadores Germán Varón Cotrino y Miguel Ángel Pinto y aseguró que él, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya le expresaron su desacuerdo por esta decisión.

Puedes leer: Jorge Enrique Robledo inscribió su candidatura presidencial: “Esto es en serio”

“Digamos que la semana pasada Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo y Carlos Amaya expresamos nuestro desacuerdo por la decisión de Alejandro Gaviria de haberle abierto paso a dos senadores de la República que son incompatibles con nuestros puntos de vista porque son senadores duquistas y de partidos duquistas”, aseguró el precandidato.

Además, agregó que, “sobre eso quedó como posición fijada, y aprobamos una normativa muy rigurosa diseñada para que el duquismo no se pueda infiltrar en este proyecto, eso es, digamos, lo que quedó de esa experiencia, de esa situación, y yo espero que todos nos acojamos muy respetuosamente a la idea de que el duquismo no puede meter sus narices aquí para decidir la competencia que estamos librando entre nosotros”.

Con respecto a lo sucedido, confía en que en la coalición no se repitan estas conductas ya que espera que, “quienes están con Duque actúen de buena fe y no se metan en los asuntos de la coalición de la Esperanza, porque resulta que este es un proyecto diseñado desde el principio de oposición al gobierno de Duque, luego no es de buena fe, es de mala fe que las fuerzas de partidos que eligieron a Duque, que han respaldado a Duque a lo largo de estos tres años, tengan injerencia en los asuntos internos de la coalición Centro Esperanza”.

Esto te puede interesar: Con ruana, Carlos Amaya inscribió su candidatura a la presidencia de Colombia

La coalición Centro Esperanza definió los puestos en el tarjetón

Pese a que aún no todos los miembros de la coalición Centro Esperanza han hecho oficial su candidatura presidencial, ya se dio a conocer qué puesto tendrán en el tarjetón cada uno de los seis precandidatos para la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo en el país.

Los precandidatos no esperaron a que la Registraduría realizara el sorteo, sino que por el contrario, ellos determinaron sus pociones realizando su propio proceso. Juan Manuel Galán ocupará el primer puesto, Juan Fernando Cristo estará en el segundo, Sergio Fajardo en el tercero, Jorge Enrique Robledo en el cuarto, Carlos Amaya en el quinto y Alejandro Gaviria en el sexto.

NO DEJES DE LEER: