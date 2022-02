La extraña desaparición de una joven de 20 años en Bogotá

Angie Orozco Fonseca

Angie Orozco Fonseca, fue vista por última vez el pasado 31 de octubre de 2021, en el sector de San Cristóbal, al sur de Bogotá; y hasta el día de hoy su familia no ha recibido una respuesta. Este caso resulta ser complejo pues, el mayor sospechosos se quito la vida y las únicas pistas no coinciden con la investigación.

De acuerdo con Kevin Daniel Orozco Fonseca, hermano de la joven desaparecida, el día que fue visa por última vez la joven se dirigía a ver a sus dos hijas, una de 4 años y la otra de 1 año. “Dice mi papá, quien fue la última persona que vio a mi hermana, que la acompañó el 31 a las 5 a.m. al bus que se dirigía para Roma, donde iba a recoger a los hijos para pasar el día con ellos”, puntualizó el joven a RCN Radio.

Pero lo que le genera preocupación tanto a la familia como a los investigadores es que la revisar las cámaras de seguridad, el testimonio no coincide con las imagenes, ya que a esa hora y en ese punto de la ciudad no se ve ha nadie con la descripción de Angie.

“Se miraron los videos de cámaras de seguridad, pero no aparece ni ella, ni mi papá tomando el bus. Yo he ido a hablar con la fiscal, ella me dice que están haciendo investigaciones, pero no ha habido nada contundente por medio de la fiscal”, agregó Kevin Orozco en entrevista con la emisora colombiana y además, contó nada es claro pues todo se torno más confuso porque no entienden el motivo por el que su padre se suicidó a tan solo 4 días después de la desaparición de su hermana.

Sin embargo, pese a que el padre de los jóvenes era el primer sospechoso, este dejó una nota de despedida en la que aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija, y que, por el contrario, cuando ella volviera todo se iba a aclarar.

El joven, a través de redes sociales, ha tratado de llamar la atención de las autoridades y difundir la información para lograr ubicar a su hermana. Pues al cumplirse tres meses de la desaparición, aseguró que la Fiscalía no le ha brindado información y tras los primeros 15 días no se volvieron a comunicar.

Además, es importante recordar que desde los primeros días hay personas que han llamado a extorsionar y sacar provecho de la situación, por lo que pide a las personas ayuda, a seguidores y personalidades, para replicar más y más la información de la desaparición de la joven.

De acuerdo con las publicaciones en redes sociales, la joven tiene un tatuaje de Pokemón en su brazo derecho y una flor de mándala en la mano izquierda. Además tiene un piercing en la parte inferior del labio superior, cabello negro y piel morena.

“Lo único que quiero es encontrar a mi hermana sana y salva. No puedo creer como una persona pueda dañar una familia, cómo puede dejar a unos hijos sin su madre, cómo puede dejar a un hermano sin su hermana”, escribió el joven a través de redes sociales para pedir ayuda en la ubicación de Angie Orozco.





SEGUIR LEYENDO