Deportivo Cali busca su primer triunfo del 2022 en Liga, recibe a Deportivo Pereira

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira – Liga BetPlay II-2021 – Fecha 11

Se jugará la cuarta fecha del fútbol colombiano, uno de los partidos más destacados será el del vigente campeón, Deportivo Cali ante Deportivo Pereira en el estadio del equipo ‘azucarero’. Este encuentro se jugará desde las 6:10 de la tarde y es la oportunidad para que los dirigidos por Rafael Dudamel sume su primer triunfo en el semestre.

Para este encuentro aun no estará disponible el portero Guillermo de Amores, convocado a la selección de Uruguay, ni Harold Preciado llamado por Reinaldo Rueda a la selección Colombia y cuyo futuro estaría en el club Santos Laguna de México, según confirmó el mismo presidente del club ‘guerrero’.

Sin embargo, en el estadio Deportivo Cali se encontrará el nuevo defensor central Guillermo Burdisso y muy probablemente asista Cristian Mafla que está a la espera de realizarse los chequeos médicos para confirmar su llegada al conjunto verdiblanco. Por ahora, el vigente campeón aguarda a poder cerrar la llegada de Hugo Rodallega, Guillermo Celis y Yony González.

En rueda de prensa, Rafael Dudamel expresó su preocupación por el actual momento, el cual espera superar prontamente, “Muchas cosas me preocupan, no puedo estar satisfecho, pero debo ponerme a trabajar, recuperar la mejor línea de mis futbolistas, no hay tiempo para lamentarnos; la única forma para salir de esta situación es con trabajo, la misma que nos funcionó en el semestre pasado cuando llegamos y el equipo no estaba bien”.

Por su parte Deportivo Pereira, revelación en el segundo semestre del 2021 y de regular arranque en este 2022 se ubica en la casilla 10 con cuatro puntos producto de una victoria ante Patriotas, un empate ante América de Cali y una derrota ante Alianza Petrolera.

Alineaciones posibles:

Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Kevin Moreno, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco; Andrés Balanta, Sebastián Leyton (Carlos Robles), Harold Mosquera, Michael Ortega, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Rafael Dudamel

Deportivo Pereira: Harlen Castillo, Jherson Mosquera, Danny Cano, Andrés Correa, Daniel Linares, Jhonny Vásquez, Harlin Suárez, Alejandro Piedrahita, Santiago Montoya, Dubán Palacio y Leonardo Castro.

D.T.: Alexis Márquez.

Estos son los partidos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2022 - I

2 de febrero

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win / Win+

Envigado FC vs Millonarios FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs Junior FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

3 de febrero

La Equidad vs Águilas Doradas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win / Win+

Unión Magdalena vs Deportivo Pasto

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win / Win+

Jaguares FC vs Patriotas FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win / Win+

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

4 de febrero

Cortuluá FC vs América de Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Doce de octubre

Televisión: Win+

Once Caldas vs Independiente Medellín

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

SIGA LEYENDO: