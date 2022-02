Recompensa de un millón de pesos para identificar al hombre que lanzó un perro desde un sexto piso en Cartagena

Foto tomada de @BonfanteMaria

Un las últimas horas las autoridades de la Policía Metropolitana de Cartagena dieron a conocer que la cifra recompensa por la información sobre el paradero del desadaptado o desadaptados responsables de arrojar un perro desde el sexto piso de un edificio en El Club, conjunto residencial del barrio La Carolina. Hasta un millón de pesos será entregado al informante que pueda dar indicios para capturar a los responsables de tan abominable asesinato.

El hecho que ha generado indignación ciudadana y rechazo total en las redes sociales, tuvo lugar el pasado 29 de enero cuando finalizó el partido de la Selección Colombia contra Perú. Situación que habría motivado a lanzar desde el sexto piso a ‘Champiñón’.

“¿Cómo se enteró la vecindad? Después de finalizado el partido se oyó un impacto en este conjunto. La gente salió a ver qué pasó y se encontró con que había un perro tendido en el piso” comentó la representante legal de la Asociación Protectora de Animales de la ciudad, María Bonfante, quien denunció el hecho luego de escuchar los testimonios de los vecinos.

Luego de llevar a Champiñón a los servicios veterinarios les fue informado : “Se encontraba en estado de shock, presentando fractura completa en miembro anterior izquierdo de cúbito y radio; fractura del húmero, en el miembro anterior derecho; fractura de cadera en miembros posteriores y una lesión multifocal de columna”. comentó a los medios la representante Bonfante.

“Se decide realizarle una ecografía abdominal en donde se evidencia ruptura de vejiga y estómago, desprendimiento de hígado y líquido abundante en el abdomen”, explicó la representante legal de la Asociación Protectora de Animales de Cartagena de Indias.

Sobre Champiñón que se aclaró que no es callejero sino que por el contrario vive cerca del sector y era muy querido y consentido por la comunidad: “Supe por información de ciudadanos que viven ahí, que ese perrito no estaba en condición de calle, que tiene dueño, el dueño vive cerca, mas no en el conjunto, pero ya el perrito formaba parte de esa comunidad, donde mucha gente lo consentía y demás” mencionó María.

Finalmente, el querido Champiñón perro de la comunidad de La Carolina no resistió y falleció en el centro de atención, el diagnóstico fue hemorragia abdominal, politraumatismo y ruptura múltiple de vísceras.

Las autoridades aún continúan en el análisis de los registros de las cámaras de seguridad que permitan identificar patrones o rasgos particulares que generen la identificación del desadaptado responsable. La Policía señaló que quien tenga información se puede comunicar a la línea segura de la institución: 123, 304-6571342 y 301-2925254 o al correo mecar.polam@policia.gov.co.

Por lo pronto la comunidad espera pronta justicia y que se eliminen de una vez por todas esta clase de lamentables sucesos que agreden la integridad de los animales. Se recuerda que según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

