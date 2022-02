Extradición de ´Otoniel´ podría aplazarse para que cuente su verdad en el país

El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', en prisión. TWITTER @IVANDUQUE

La captura de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como alias ´Otoniel´, significó un fuerte golpe para las estructuras delincuenciales del Clan del Golfo, por tratarse de su máximo cabecilla. Alrededor de este caso, se resalta la solicitud de extradición realizada por los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, en las últimas horas se conocieron detalles importantes que podrían cambiar toda la raíz del proceso que llevaría al delincuente a territorio americano.

Ante la Corte Suprema de Justicia, fue recibida y aceptada una acción de tutela que cambia todo el panorama. Mediante este recurso de apelación, las victimas del Clan del Golfo, señalan la necesidad que el máximo cabecilla de esta organización se quede en Colombia para responder por sus crímenes, esclarecer la verdad y realizar un proceso adecuado de reparación de víctimas.

La solicitud argumenta la necesidad de que ´Otoniel´ responda primero ante la justicia colombiana y luego pueda dar continuidad de su proceso en Estados Unidos, además, el esclarecimiento de la verdad compone un factor fundamental para la reparación de las víctimas y poder mitigar el dolor e impacto que estas sufrieron a raíz de las actividades delictivas del Clan del Golfo.

Además, uno de los puntos a tener en cuenta es reducir de manera importante, la prolongación de la impunidad ante casos como este, que afecto a gran parte del territorio nacional, priorizando los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y otras jurisdicciones de la región Caribe y Andina.

El radicado fue presentado ante diferentes entes de justicia y control del caso, y será estudiado puntualmente para determinar la viabilidad de esta petición y las implicaciones que pueda tener para el desarrollo normal del proceso. La fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Interpol, la Cancillería y los abogados del recluso, son los principales brazos de la justicia e interventores del caso, que se encuentran enterados de la solicitud realizada.

Según un documento conocido por el diario El País, desde la defensa de ´Otoniel´ se argumenta: “La bancada de la defensa no es la promotora de la acción de tutela y no está llamada a ser vinculada a dicho proceso. No conoce la finalidad buscada con el amparo constitucional por parte de los actores y su representante, y espera que, con la intervención de la sala de casación civil, como juez constitucional, no vea afectado el trámite de extradición que actualmente cursa en contra de David Antonio Úsuga David”.

De este modo, se queda a la espera de la decisión que tome la Corte Suprema de Justicia referente a este caso y las variantes que pueda tomar. En este sentido, es necesario puntualizar diferentes aspectos como la citación que tuvo en su momento David Antonio Úsuga David frente a la JEP.

En diciembre del 2021, ´Otoniel´ fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de brindar comparecencia referente al macro caso 04 que estudia este ente. La diligencia que fue titulada como reservada, buscaba esclarecer un poco más el panorama sobre la acción criminal ejecutada por los paramilitares en la región del Urabá, convirtiendo a ´Otoniel´ en una pieza clave como actor ejecutor de distintas operaciones ilegales y permitiendo de esta manera, realizar un contraste entre versiones que permitan dar con la verdad de los hechos, sin embargo, dicha citación ante la JEP, no ejercía ninguna modificación o alteración en el proceso de extradición pendiente.

La caída de ´Otoniel´

La captura de David Antonio Úsuga David, se dio el 23 de octubre del año 2021 en zona rural de Necoclí, Antioquia. Mediante un operativo conjunto entre Ejército, Policía y Fuerza Aérea, se realizó la operación Agameón que permitió ubicar a uno de los hombres más buscados de Colombia.

