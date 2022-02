Colombia arriesgará todo frente a Argentina, según Rueda

A pocas horas del encuentro frente a Argentina, la selección Colombia prepara Su artillería para salir a la batalla en Córdoba. Las cuentas de la selección son claras, y para salir del bache en que se encuentra, hay dos tareas pendientes: anotar gol, situación que hace más de cinco partidos no se ve en encuentros oficiales, y, por otro lado, sumar tres puntos que permitan seguir soñando con el Mundial de Qatar y quizá pensar en un cupo directo.

Frente al partido, el técnico cafetero se pronunció en conferencia de prensa previo al partido, Rueda reconoció que la situación en que se encuentra la selección Colombia, no es la mejor, esto se debe a las molestas del viernes pasado y de igual manera, a que el compromiso de representar el combinado patrio, se convierte en un factor de importancia para este encuentro de eliminatorias, pues define el futuro del conjunto tricolor e incluso del propio técnico.

El yumbeño, Aseguró que el golpe sufrido ante Perú ha provocado distintas congestiones en el factor actitudinal del equipo, pues en los papeles los jugadores y el cuerpo técnico contaban con la victoria que permitiera la selección seguir anclada al cuarto puesto, sin embargo, hay un factor de apoyo entre los mismos jugadores que ha permitido remar contra la corriente, sumado a esto, se encuentra el componente motivacional que han entregado algunos hinchas de la selección, con el que esperan contrarrestar los ánimos y sumar los tres puntos en Argentina.

Tras la presión de los hinchas y la necesidad de resultados, el técnico Rueda señaló: “Es complejo, pero donde hay un componente psicosocial por lo que significa jugar en casa, lo que significa nuestra afición y jugar en nuestra plaza, esa ansiedad propició un desorden táctico y por fortuna hay reconocimiento del error “.

En los últimos encuentros la selección ha demostrado que puede manejar la pelota, la posesión dentro de la cancha, favorece al conjunto colombiano, sin embargo, la suma empates la convierte en una selección estable pero poco peligrosa, el estratega colombiano destacó: “Esa presión la generamos nosotros mismos por nuestro comportamiento táctico, porque no estuvimos finos los juegos anteriores, no se concretaron las opciones. Hemos jugado bien, tal vez no bonito, pero bien. Estamos en esa racha, esperamos que termine para lograr los goles de todas las situaciones que genera esta Selección”.

Desde distintos sectores, han apuntado que los cambios de Rueda son incongruentes en muchas ocasiones, además de llevar jugadores a convocatoria que no suman ni un minuto oficial. Una de las sorpresas en el amistoso frente a Honduras, fue la presentación de Yasser Asprilla, el joven del Envigado ha sido pedido por muchos por su talento, sin embargo, desde el cuerpo técnico piden llevar el proceso con calma, referente a esto el timonel de la selección sostuvo: “Es una experiencia muy buena para él, después de lo que fue su vivencia frente a Honduras y ahora compartir con una convocatoria más pesada, más macro con los hombres de experiencia de Selección. Los grandes tenerlo cerca, compartir con él, socializar. Es normal que un chico de su edad y en su primera convocatoria no es fácil, pero siempre la nobleza de los jugadores involucrándolo en las actividades está aprendiendo. Confiamos en sus condiciones y buscar el momento oportuno para que pueda desarrollar su fútbol”.

La selección Colombia se jugará el todo por el todo a las 6:30 p.m. en el estadio Mario Alberto Kempes, de conseguir la victoria, sería fundamental para soñar con un puesto directo, no obstante, debe contar con otros resultados para esta hazaña y llegar con vida a la próxima fecha.

