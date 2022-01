“Quebró la salud de Bogotá”: Álvaro Uribe se despachó contra Gustavo Petro

Álvaro Uribe Vélez señaló a Gustavo Petro de ‘quebrar’ la salud en Bogotá durante su Alcaldía. Fotos: Colprensa

Este fin de semana, Álvaro Uribe lanzó duros cuestionamientos contra Gustavo Petro, tildándolo de haber afectado el sector salud durante su mandato en la Alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2014.

Las declaraciones del expresidente surgieron mientras recorre distintas regiones del país para impulsar la popularidad del Centro Democrático e incentivar a la ciudadanía para que vote por sus candidatos en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. “Con nuestras leyes y nuestro Gobierno se ha avanzado a plena cobertura solidaria en salud, sin diferenciar que el ciudadano sea rico o pobre. El doctor Petro quebró la salud de Bogotá”, aseveró en su cuenta de Twitter.

“Resolvamos lo social sin perder la libertad”, apuntó el exmandatario colombiano, quien este domingo se reportó desde Ibagué, en el departamento del Tolima. Desde allí, Uribe se reunió con algunos empresarios y destacó el apoyo de los candidatos a la Cámara, Silvia Ortiz y Mauricio Pinto Rondón, los cuales estuvieron presentes en la entrega de volantes.

Captura de pantalla

En diciembre pasado, el exmandatario ya había lanzado otra pulla contra Petro, a propósito de las referencias que hizo con el expresidente chileno, Salvador Allende, quien fuera asesinado en el golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973) para derrocarlo del poder. “El crítico doctor Petro enreda hablando de Allende, pero debilitó a Capital Salud en Bogotá y su logro fue un aumento de 50.000 burócratas”.

En ese sentido, Uribe Vélez hizo énfasis en el carácter “solidario” del sistema de salud en Colombia, a diferencia de otros países. “La cotización mayor la pagan el Estado o los empleadores, en Chile la paga el trabajador”, apuntó en su mensaje difundido en las redes sociales.

Captura de pantalla

Hablando del apartado social, el director del Centro Democrático le solicitó a la administración del presidente, Iván Duque, que extienda el programa de Ingreso Solidario para que “llegue a cinco millones de familias”. Y agregó que “esa es una gran creación del presidente Duque, debería llegarle a toda la población colombiana que está en la pobreza”.

Recordemos que el programa de Ingreso Solidario ha sido cuestionado por el elevado costo fiscal que representa para el Estado colombiano. Sin embargo, Uribe aseguró que la “economía colombiana viene creciendo”, por lo que ve factible que continúe.

Los ‘peros’ durante su recorrido por el país:

Los recorridos del expresidente no han sido muy bien recibidos en todas las poblaciones donde ha hecho presencia. El pasado pasado 17 de enero en Santa Marta, por ejemplo, fue abucheado en lo que fue la entrega de una carta titulada “Renglones a mis compatriotas”. Cuando este se acercó al mercado público, un grupo de ciudadanos rechazó su presencia con chiflidos y arengas: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, se pudo escuchar entre algunos de los presentes.

En las poblaciones de Chinchiná y Manizales la historia no fue muy diferente, pues las recriminaciones de “paraco” y “asesino” también se hicieron sentir entre algunos sectores. Incluso, durante su visita a la Comuna 13 de Medellín, el ambiente fue dividido. Aunque sí recibió recriminaciones verbales, otros jóvenes lo acompañaron durante el camino.

Petro no le cerró la puerta a diálogos con Uribe:

En el cara a cara organizado por Semana y El Tiempo, el precandidato presidencial del Pacto Histórico se refirió a un posible diálogo con Álvaro Uribe u Óscar Iván Zuluaga como parte de la llamada Coalición de la Esperanza, que busca unir a toda la sociedad colombiana.

“De pronto, en algún momento, con Álvaro Uribe o con Óscar Iván Zuluaga nos sentemos a hablar, o con usted señor Galán; yo no lo considero malo. Peleamos por las mismas cosas hace un tiempo, no veo por qué no nos podemos sentar a dialogar”, expresó Petro.

SEGUIR LEYENDO: