La Liendra y Dani Duke revelaron por qué no volverán a mostrar sus casas

Fotografia tomada de Instagram @daniduke

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, es uno de los influenciadores más populares y mediáticos en Colombia, pues a pesar de que Instagram le ha borrado sus cuentas y ha perdido millones de seguidores, la gran mayoría continúa pendiente de su vida personal desde el perfil de Dani Duke, su novia.

De hecho, en horas recientes la afamada pareja sorprendió a sus seguidores con una confesión que hicieron durante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, por medio de la cual manifestaron que no van a volver a mostrar sus logros materiales; es decir, en sus perfiles no volverán a subir contenido en el que dejen ver las casas, carros y otras propiedades que adquieran.

De acuerdo con lo expuesto por ambos, son muchas las críticas y cuestionamientos que han recibido desde que hicieron públicos los recorridos por sus apartamentos, así como cuando mostraron sus nuevos vehículos. Motivo por el cual quieren evitar “problemas” y que les llamen “presumidos”.

“Hoy en día la gente se siente ofendida por eso y no queremos tener problemas con nadie ¡Paz y amor este año con todos!”, comentó La Liendra, ante lo cual Dani Duke agregó: “muchas veces, cuando uno comparte este tipo de cosas con ustedes, yo siento que uno lo hace para inspirar. Por ejemplo, cuando yo veía a las youtubers que amo y ellas mostraban su nuevo carro o su colección de bolsos, yo me alegraba y me inspiraba para lograr eso también, pero muchos no lo ven así”.

De igual manera, los afamados influenciadores reiteraron que su objetivo siempre ha sido ser fuente de inspiración para quienes piensan que los grandes objetivos están muy lejanos de hacerse realidad.

Vea aquí lo que piensan La Liendra y su novia de volver a hacer ‘tour house’:

La Liendra y Dani Duke

Cabe mencionar que hace apenas unos días Dani Duke fue tema de conversación en redes sociales, por cuenta de una confesión que hizo sobre los biopolímeros, una peligrosa sustancia que quiso inyectarse en la adolescencia con la finalidad de aumentar el volumen de sus glúteos. Motivo por el cual pidió de manera insistente a su madre que le diera la autorización.

“En la época cuando estaba de moda ponerse biopolímeros y que todavía no se sabía sobre la gravedad de todo esto, yo secaba a mi mamá —porque soy muy intensa cuando quiero algo— y le pedía que por favor me dejara ponerme eso. De verdad, casi que por seis meses y todos los días estuve insistiendo con que me dejara y no”, expresó.

No obstante, también se mostró muy agradecida con su madre por haberse mantenido firme en la decisión, pues de lo contrario ahorita podría ser otra de las mujeres en Colombia que lucha contra las secuelas de tener esta peligrosa sustancia en el cuerpo.

“Yo todos los días le agradezco a Dios y a mi madre que no me puse biopolímeros en la nalga ¿Que tuve ganas? !Claro! ¿Que todas mis amigas lo hacían? ¡Claro!, pero mi mamá siempre me decía que ‘no y no’”, concluyó al respecto.

A pesar de Daniela Duque nunca se inyectó los glúteos, el deseo de aumentar su volumen jamás se fue y por eso que hace pocos días se practicó una lipotransferencia, un procedimiento quirúrgico que permite transferir la grasa de áreas en las que pueda haber un exceso, aunque sea moderado, como los muslos o el abdomen.

En cuanto a los resultados de esta cirugía, la joven aclaró que será hasta dentro de un año que podrán verse en su totalidad, aunque advierte también que dentro de tres meses ya tendrán que ser evidentes algunos cambios y por eso prometió mostrar todo a sus seguidores en el futuro.