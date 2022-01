Colombia, a buscar la clasificación a las semifinales de la Copa América de Futsal 2022

La selección Colombia de futsal ganó en las dos primeras fechas de la Copa América 2022. Foto: cortesía Conmebol

La selección Colombia de fútbol sala avanza a paso firme en la Copa América 2022, la cual se está desarrollando en Asunción, capital de Paraguay, hasta el próximo 6 de febrero. Habiendo sumado dos victorias en sus dos primeras salidas, la ‘Tricolor’ aseguraría su clasificación a las semifinales del certamen continental si consigue un resultado positivo en la jornada entrante.

El fin de semana estuvo lleno de noticias positivas para el equipo dirigido por Roberto Bruno Castillo, que se encuentra en el Grupo A. El sábado debutó con un triunfo 3-1 ante Chile en el SND Arena gracias a los goles convertidos por Brayan Zapata (x2) y Yulián Díaz.

En la segunda salida, que tuvo lugar este domingo, Colombia volvió a demostrar su potencial, goleando 4-0 a Uruguay, que se estrenaba en la competición. Felipe Echavarría (2′), José Tangarife (16′), Angellot Caro (24′) y Bran Zapata (34′) sellaron la abultada victoria ante los ‘Charrúas’, y con la cual se mantiene el puntaje perfecto.

Este lunes se disputará la fecha 3 de la fase de grupos, aunque Colombia tendrá su respectiva jornada de descanso. Los partidos son los siguientes: Ecuador vs. Uruguay; Bolivia vs. Paraguay; Chile vs. Brasil; y Perú vs. Argentina.

¿Qué sigue para Colombia en la Copa América Futsal?

Actualmente, el combinado ‘Cafetero’ es primero del Grupo A con seis unidades, seguido de Brasil (que tiene su partido pendiente) y Uruguay, que cuentan con tres puntos cada uno. Más abajo en el ranking están Ecuador, con tres unidades pero peor diferencia de gol, y Chile, el cual todavía no cuenta con unidades.

Bajo este panorama, a Colombia le basta con conseguir un triunfo este miércoles 2 de febrero (1:00 p.m.), cuando enfrente a Brasil, para asegurar un cupo en las semifinales del certamen. La tarea no será fácil, pues la ‘Canarinha’ es el vigente campeón (2017) y máximo ganador del torneo con 10 coronas. De hecho, este certamen se ha disputado en 12 oportunidades, y las únicas dos veces que Brasil no ganó, el título fue para Argentina (2003 y 2015).

En caso de empatar o perder ante la selección brasileña, el equipo nacional deberá aguardar para sumar en la última fecha, en la cual se medirá ante Ecuador, y esperar lo que puedan hacer los demás equipos. Sin embargo, un punto a favor de la ‘Tricolor’ es su diferencia de gol, que de momento es de +6.

En el debut, Colombia se impuso 3-1 ante Chile en el SND Arena (Asunción, Paraguay). Foto: cortesía Conmebol

Recordemos que la Copa América Futsal tiene un formato con dos grupos, formados por cinco equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales, programadas para el 5 de febrero. Aquellos participantes que no logren acceder a la fase decisiva continuarán su participación por la disputa del quinto, séptimo y noveno puesto. Para esta Copa América Futsal, los encuentros son transmitidos por Directv Sports.

La selección Colombia continúa con la mira puesta en alcanzar o, por qué no, superar su mejor participación en el torneo, la cual fue el cuarto puesto en las ediciones de 2011 y 2015. En la primera perdió a manos de Paraguay, y en la segunda, con Brasil.

El torneo, organizado por Conmebol, volvió a realizarse luego de cinco años, pues la edición del 2019 fue cancelada por las protestas que sucedieron en Chile. No obstante, cabe destacar que el evento se iba a llevar a cabo, inicialmente, en territorio brasileño, pero a principios de enero se confirmó que la sede cambiaría producto del aumento de casos de covid-19.

SEGUIR LEYENDO: