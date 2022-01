Alcalde de Cartagena genera nueva polémica por audio en el que se le escucha apoyar a dos candidatas a la Cámara

William Dau concejo

El alcalde de Cartagena, William Dau, se encuentra en medio de una polémica luego de que se filtraran unos audios en los que se le escucha, presuntamente, la forma en la reconoce que tiene dos candidatas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes. De acuerdo con lo que se presume, el mandatario local, en la conversación, se estaría refiriendo a Javier Marrugo, quien encabeza la lista del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar. Conocedores de temas jurídicos manifiestan que este hecho es una posible participación en política, algo prohibìdo y que puede ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación.

“Hola, Javier. Buenas tardes, un anticorruptivo saludo. Óyeme, estoy boquiabierto, no puedo creer, por favor, confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara por el grupo de ustedes, porque cuentas con el apoyo del alcalde. ¿De dónde salió ese cuento de qué cuentas con mi apoyo?, que yo te voy a apoyar”, indicó Dau en el audio.

“Yo me la llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista teniamos asegurado que iban a entrar tanto Lydis como María Alejandra y ahora no están ahí. No mijito, espero por favor y ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”, agregó, supuestamentel el alcalde.

Es importante recordar que, a mediados de este mes de enero, la Procuraduría General de la Nación advirtió estaría vigilando el cumplimiento de las normas que prohíben la participación en política de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas. Esto ocurrió luego de que la alcaldesa de Bogotá, en su cuenta de Twitter, arremetiera en contra del Centro Democrático.

“No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas (...) ‘El uribismo va solo hasta primera vuelta’ jajaja. ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada. No esta vez. No más!”, apuntó la alcaldesa López, en su cuenta pública de Twitter.

La entidad advirtió que los los actuales gobernadores y alcaldes deben “abstenerse de realizar actos de política partidista que pongan en riesgo las garantías del electorado”. De Igual manera se consideró la Ley 996 de 2005 con la que se prohíbe “difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley”.

“He solicitado que se revise el trino de la alcaldesa Claudia López en donde manifiesta que van a ganar las elecciones. Me pregunto, ¿esto no es participación política? Todos sabemos que un alcalde, un gobernador o un funcionario público de este nivel no puede hacerlo. Es un delito”, aseguró Jennifer Arias es la representante del Centro Democrático.

Óscar Iván Zuluaga, respondió a Claudia López a través de Twitter y comentó: “Si Claudia López usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular. Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales”.





Seguir leyendo: