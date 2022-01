Alcalde de Cali aseguró que el Metropoitano de Barranquilla “es un turistiadero de cachacos arribistas” y pidió la sede de la selección Colombia

En la imagen, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

El partido que se disputó contra la selección Peruana el pasado viernes y que deja al combinado de Rueda cada vez más lejos del objetivo de clasificar al mundial de Qatar que se celebrará en el mes de diciembre, no solo despertó frustración, tristeza, los implacables chiflidos contra los jugadores de la selección y un nuevo cruce entre el eterno 10 Carlos “El Pibe” Varlderrama, y James Rodríguez. Sino que a la polémica se sumo el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.

Ospina, no pasó desapercibido el que la hinchada de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla terminara por abucheando al equipo, también que por momentos del partido, se dejara opacar por el ímpetu y euforia de los fanáticos peruanos que no pararon de alentar a su equipo durante el todo el partido y sobretodo que al finalizar algunos miembros de la fanáticada arrojaran latas de cerveza y botellas de agua al cuerpo técnico y jugadores de la selección.

El mandatario caleño de una manera particular manifestó su opinión en un Tweet que no ha parado de generar polémica y diversos puntos de vista encontrados: “Como todo Colombia, muy triste Sin el propósito de ser oportunista pero la Federación y @FCFSeleccionCol deben saber que en el Pascual Guerrero le meteríamos el alma a estimular el equipo y no un turisteadero de cachacos arribistas”.

Lo que ha generado polémica en cierto aspecto es el proponer a Cali cuando muchos detractores a su gobierno aseguran que la inseguridad ha aumentado, pero sin duda el término ‘cachacos arribistas’ no ha generado buen recibimiento.

Pero sin duda Ospina señaló algo importante, en varios vídeos se podía observar a la numerosa fanáticada colombiana dispersa, entretenida en el estadio mientras los reducidos hinchas peruanos hacían eco de sus cantos, sobretodo después del gol lapidario de Edison Flores al minuto 85. A pesar del inclemente calor Barranquilla las gradas del Metropolitano estaban frías.

De camino a los mundiales

En 1965, la Selección Colombia volvió a disputar los clasificación a la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Esta vez se disputaron los partidos en la capital del Atlántico, en el Romelio Martínez y en ese momento el equipo nacional terminó en la última posición del grupo donde también estaban Chile y Ecuador. En 1986 La Tricolor volvió a Barranquilla y allí disputó las Eliminatorias a los Mundiales Italia 90′, USA 94 y Francia 98.

Para las eliminatorias al Mundial de Alemania 2006, la Selección Colombia volvió a jugar en Barranquilla, pero en esta ocasión no logró su objetivo de clasificar al Mundial, siendo esta la única vez en la que la Tricolor no logra clasificar al certamen, disputando las Eliminatorias en el Metropolitano. Finalmente para las Eliminatorias a Brasil 2014 y Rusia 2018, Barranquilla volvió a ser la casa del equipo nacional.

La capital colombiana se convirtió en la primera casa de la Tricolor en 1957 y disputó el triangular con Uruguay y Paraguay, sin embargo, esa ocasión no logró clasificar al Mundial de Suecia del 58′. Luego clasificó a Chile 62′ tras vencer a Perú en Bogotá y luego empatar en Lima. Desde ese entonces se convirtió en la sede oficial de la Selección Colombia para las Eliminatorias de México 70′, Alemania 74′, Argentina 78′ y España 82′. Tras jugar en Barranquilla, regresaron para las Eliminatorias a Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010, pero en ninguno de estos últimos clasificó al Mundial.

La capital del Valle del Cauca albergó la serie ante Paraguay para la Eliminatoria a México 86′. El equipo que era dirigido por Gabriel Ochoa Uribe ganó 2-1 en el Pascual Guerrero, pero cayó en Asunción por 3-0. La Selección Colombia también jugó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, fue para las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 y allí se disputaron tres partidos. Los dirigidos por Eduardo Lara vencieron a Perú y Ecuador, pero cayeron ante Chile y quedaron eliminados.

SEGUIR LEYENDO