Rudolf Hommes y académicos se suman a la campaña de Alejandro Gaviria

Debate presidencial organizado por EL TIEMPO y el Grupo Editorial SEMANA, en donde participaron diez aspirantes a la Presidencia de Colombia. En la foto: Alejandro Gaviria. (Cortesía - Semana)

Este viernes 28 de enero, el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, quien se desempeñó en este cargo durante el gobierno de César Gaviria (1990 - 1994), anunció su adhesión a la campaña presidencial del exministro y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 29 mayo.

A través de un video, el economista y administrador de empresas les pidió a los miembros de la la Coalición Centro Esperanza, de la cual hace parte Gaviria, que no vayan a “vetar” al candidato por el anuncio de este nuevo apoyo a su aspiración presidencial, haciendo referencia a la grave crisis que atraviesa la coalición de centro por las alianzas políticas que se han gestado de cara a los comicios presidenciales.

“Había pensado no declarar mi preferencia por alguno de los candidatos de la Coalición Centro Esperanza, debido a que todos merecen mi respeto y admiración, pero encuentro que están cometiendo una gran injusticia contra Alejandro Gaviria, con un argumento moral que surge de personas que no lo son tanto. Por ese motivo, he decidido ingresar a su campaña y espero que no lo vayan a vetar”, señaló el exministro de Hacienda.

Asimismo, manifestó su afinidad por el proyecto político que representa la ‘Coalición Centro Esperanza’, la cual ha evidenciado una grave crisis, luego que la precandidata Ingrid Betancourt increpara a Alejandro Gaviria durante el debate de candidatos, organizado por los medios nacionales Semana y El Tiempo, por la adhesión del congresista de Cambio Radical, Germán Barón, a su campaña.

Este conflicto interno, que concluyó en un ultimátum por parte de Betancourt, en la que sostuvo que si bien mantenía su candidatura a la presidencia, llegado caso que la Coalición Centro Esperanza no prohibiera las alianzas con las maquinarias, ella se retiraba de la contienda electoral, decisión que no sucedió, pero que impulsó a un grupo de académicos y diferentes profesionales y especialistas en la salud ha manifestar su apoyo a la campaña de Gaviria.

“La historia siempre señala hombre que pueden liderar estos cambios posibles y evitar las caídas al vacío. Y en ese sentido, los abajo firmantes, adherimos a la causa de Alejandro Gaviria en el propósito de construir para Colombia los senderos hacia un futuro donde prevalezca el bien común y se planteen las inamovibles condiciones para eliminar la inequidad, garantías de convivencia en paz. el ejercicio pleno de las libertades individuales y enfrentar el decidido reto que impone el desarrollo económico a luz del cambio climático”, señaló la misiva firmada por 72 médicos de diferentes áreas y profesores universitarios.

A su vez, los firmantes compartieron un video en el que exponían las razones por las cuales se adherían a esta campaña, como el caso de el psiquiatra, Rodrigo Córdoba, quien expresó que los académicos y médicos que se unieron en esta carta consideran que el exjefe de cartera de la Salud, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, reúne las cualidades necesarias para conducir a Colombia por un camino transformador.

“Colombia necesita optimismo, esperanza y quizás una perspectiva nueva, un camino luminoso y amplio. Creo que en ese sentido Alejandro Gaviria reúne estas condiciones. Gaviria es la mezcla del académico, del transformador y del político”, concluyó el médico psiquiatra.

