Cientos de familias estafadas por constructora en Villavicencio

Una constructora llamada HF del Llano SAS está involucrada en una estafa. En el proyecto llamado Multifamiliares El Manantial en Villavicencio, la obra jamás se terminó pero se vendió dos veces. Más de 100 familias resultaron involucradas en el caso.

Según el programa Sigue la W, después de firmas sus promesas de compraventa y comenzar la construcción en el 2015, nunca respondieron con los predios ni tampoco con el dinero.

Lo que inicialmente se sabía del proyecto, que se vendió sobre planos en Villavicencio, prometía la construcción de 12 torres. Algunas familias alcanzaron a entregar la primera cuota de la vivienda, pero todo se paralizó con los primeros dos bloques por falta de una licencia de construcción.

La indignación por parte de las familias afectadas es que se contrató a otra inmobiliaria que vendió por segunda vez el proyecto, dejando así a los compradores iniciales sin dinero y sin vivienda.

Uno de los casos que se registraron, se trata de Javier Agudelo , contó parte de su experiencia desde que pensó en invertir en la vivienda. “Compré en el 2016 y quedaron en entregarme en 2017. En diciembre de ese año me comuniqué con ellos y han pasado muchas personas, me informaron que por demoras no lo habían entregado”, explicó.

Aunque exigió su dinero se llevó una sorpresa “en abril de 2018 pasé por Villavicencio y dijeron que había problemas en la licencia de construcción, vi que definitivamente no iban a entregar nada y pedí mi dinero. Después resultó que me dijeron que yo desistí y volvieron a vender al apartamento”, aseguró Javier.

Por su parte, Eduardo Ospina, un afectado más del proyecto Multifamiliares El Manantial en Villavicencio , tuvo una situación similar, “es como un Space, pero en el Meta. El señor Francisco Javier Álvarez Martín sacó el dinero y tenemos conocimiento que se fueron a Miami”, resaltó.

La denuncia se encuentra en la Fiscalía y fue asignada desde septiembre de 2018 a una fiscalía local, sin embargo, los afectados siguen en la espera sobre las acciones en contra a la constructora en Villavicencio.

Detienen a estafadora que ofrecía falsos puestos de trabajo en Chocó y Antioquia

De acuerdo con investigaciones de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía , se trata de Liseth Mayerlin Palacios Perea, al parecer se hacía pasar como funcionaria de la Secretaría de Educación del Chocó o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para ofrecer puestos públicos, especialmente en la docencia.

Liseth logró estafar por lo menos a 28 personas en Chocó y Antioquia que presuntamente, le entregaron un total de 135 millones de pesos. En las denuncias, las víctimas aseguraron que luego de ganarse su confianza, la mujer les pedía dinero en efectivo que oscilaban entre 150.000 y 10 millones de pesos . Después de las denuncias, estas personas no obtuvieron ni el cargo ofrecido ni la devolución del dinero.

Además, las víctimas aseguraron que recibieron amenazas por parte de Liseth Palacios cuando les reclamaban por el incumplimiento.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa agravada, cargos que aceptó.

La Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías de Quibdó una medida de aseguramiento en centro carcelario por considerar que la imputada podría representar un peligro para las víctimas. Sin embargo, el juez le otorgó la prisión domiciliaria argumentando que es cabeza de familia.

