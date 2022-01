Tulio Gómez, furioso con la venta de camisetas ‘piratas’ del América: “Increíble el descaro de esta gente”

Tulio Gómez criticó la venta de camisetas ‘piratas’ del América de Cali. Fotos: Futbolete / archivo particular

No hay duda de que uno de los ingresos más importantes para un equipo de fútbol es la venta de camisetas. Sea en el mundo o en Colombia, millones de hinchas aguardan cada año para comprar la nueva indumentaria de su club favorito y así lucirla en el transcurso de la temporada.

Sin embargo, una de las luchas que han afrontado las instituciones deportivas —y de la mayoría de sectores— durante décadas, ha sido la piratería. En muchas ocasiones, el fanático opta por adquirir estas réplicas ya que son más económicas frente a lo que cuesta el producto oficial, y esta fue la situación que generó una gran molestia en Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.

A través de las redes sociales, el dirigente descubrió una página que ofrece la camiseta de visitante del equipo a 60 mil pesos, con envío incluido en Cali. Y resalta que también cuentan con encomiendas a todo el país. El diseño, que ha gustado mucho entre los hinchas ‘Escarlatas’, cuenta con rayas blancas y azules celestes, junto con el cuello y las mangas de color rojo.

La conducta poco y nada le gusto a Tulio, quien anunció que iniciará un proceso judicial contra esa cuenta en Twitter. “Increíble la desfachatez y descaro de esta gente, abiertamente ofrecen ropa pirata de @AmericadeCali pondremos la denuncia ante las autoridades, esperemos que los hinchas no se presten para este robo”, puntualizó en en la publicación que ya tiene más de 1,200 ‘me gusta’.

Rápidamente la respuesta del dirigente se desató una discusión en los comentarios. Algunos manifestaron que no todos tienen la posibilidad de comprar la prenda licenciada, que tiene un costo de 200 mil pesos. “¿No se supone Don Tulio que su equipo es el equipo del pueblo? por lo tanto, mucha gente de escasos recursos (sin querer ofender a nadie) hace parte de ese grupo de hinchas, me parece más falta de respeto obligar a comprar original, no todos tienen posibilidades, pero sí pasión”, expresó uno de ellos.

“Pues hermano entonces compre una de la temporada pasada que las bajan de precio o espere que hayan descuentos, pero es muy difícil pedir fichajes y estadio propio si ni siquiera nosotros colaboramos con el equipo”, agregó otro de los usuarios

En previas oportunidades, Tulio Gómez ya ha fijado su postura frente a la ropa ‘chiviada’ que se comercializa en las plataformas digitales. El pasado 15 de enero, por ejemplo, retwitteó la foto de una familia con las camisetas oficiales: “Muchas gracias por su apoyo, así debe ser, hincha que se respete solo se pone las camisetas originales de @AmericadeCali”.

La llegada de Iago Falque:

Uno de los hechos que ha desatado mayor felicidad entre los seguidores del América ha sido la contratación del español Iago Falque. Con experiencia en clubes europeos como Tottenham, Roma, Genoa y Rayo Vallecano, el volante firmó su contrato por un año con posibilidad de extenderlo por más tiempo.

En entrevista con ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, Tulio expresó que el jugador quería venir a América Latina a toda costa. Tras tener el visto bueno del técnico, Juan Carlos Osorio, tocaba resolver la parte financiera, relató. “El problema era el dinero, porque él gana mucha plata. Me dijo ‘yo me bajo el salario, me lo bajo a la mitad porque quiero ir a Colombia. Mi esposa es venezolana y quiero sentir el calor de esa ciudad. Quiero estar un año por allá’. Se hizo un esfuerzo, él de bajarse, nosotros de subirnos”.

“Fue una decisión de vida, de cambiar de aires, conocer otro fútbol y otra experiencia, por eso la idea de jugar en un equipo tan grande e histórico”, sostuvo Falque, en declaraciones entregadas a Win Sports.

