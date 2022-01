“Colombia tiene una defensa que puede controlar el ataque de Perú”: Julio César Uribe

El técnico peruano no gana hace seis fechas. (Foto: Liga 1).

La selección de Colombia, está cada vez más cerca a la clasificación del Mundial Catar 2022, pues solo quedan 4 fechas por disputar. Los próximos duelos para la tricolor serán contra Perú y Argentina, el 28 de enero y el primero de febrero, respectivamente.

Este jueves 27 de enero se dará inicio a los duelos de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 por la doble fecha de la FIFA. Estas dos jornadas, que se jugarán 27 y 28 de enero y primero de febrero, van estableciendo y mostrando cuáles serán las posibles selecciones que contarán con el pase directo a la Copa del Mundo.

Colombia cuenta con 17 unidades, pero con un gol en contra. Con esto, está debajo de la selección de Ecuador, que tiene 23 puntos, de segundas está Argentina con 29 y el líder, Brasil, con 35, equipo que ya tiene asegurado su pase a la Copa del Mundo.

Ahora, Perú, que está de quinto, tiene el mismo puntaje que el cuadro cafetero, pero con 5 goles en contra. El equipo de Ricardo Gareca viene de ganarle a Venezuela, 2-1, y a Bolivia 3-0. Resultados que le han dado para recuperarse de los malos números de las primeras jornadas.

Frente al duelo que disputará la ‘tricolor’ este viernes contra la selección de Ricardo Gareca, uno de los íconos del fútbol peruano, Julio César Uribe, exjugador de la selección, habló para el programa El Alargue de Caracol Radio.

“Han cambiado los tiempos y las necesidades, ambos están igualados en puntajes, el privilegio de estar en la cita más importante del mundo lo tienen los dos, uno juega de local. No es una cuestión de voluntades sino de capacidades”, mencionó Uribe sobre la diferencia de este encuentro a los presentados durante el 2021.

Por otro lado, el exselección habló sobre la propuesta del cuadro ‘Inca’ en Barranquilla: “la selección nacional, en función de su 4-2-3-1, siento que es predecible, pero a la vez peligrosa. Peligrosa, porque defiende bien y contraataca. Dependerá de la capacidad para pasar la línea del balón y presionar, en Barranquilla el calorcito pega y el que administre mejor el balón se desgastará menos”.

Y agregó que: “apostará dos o tres contraataques y uno o dos ataques, pero la prioridad es mantener el cero y ese cero, mientras Colombia no encuentre el gol le permitirá apostar al contraataque”.

Además, dijo que el favoritismo entre estas dos selecciones ha cambiado. “Yo creo que no hay más favorable que el de Colombia, porque Colombia ha merecido mucho más de lo que los números indican, Colombia ha intentado, no ha podido marcar, pero tampoco le han marcado. Esas dificultades podrían presentarse ante Perú, porque Perú no le va a dar espacios. Colombia tiene a favor la localía, pero Perú tiene argumentos también”.

Y para concluir dijo que: “no creo que Colombia sea la favorita, si Colombia en los primeros 20 minutos anota el gol, seguramente el partido lo tendrá donde lo puede jugar mejor, pero mientras esté 0-0 su nivel de atención debe ser puntual, porque las contras de Perú son muy puntuales también. Yo creo que Colombia tiene una defensa que puede controlar el ataque de Perú, dependerá de su fase ofensiva, esto se gana con goles, los que hacen goles son los generadores de fútbol y después defienden todos”.

