‌Cambio Radical definirá candidato presidencial después de las consultas

Algunos miembros de Cambio Radical han anunciado públicamente su anexión a algunas campañas presidenciales, incluso causado molestias al interior de la Coalición Centro Esperanza. Sin embargo, el partido no tomará una decisión sino hasta después de las consultas del próximo 13 de marzo.

A través de un comunicado, el partido aclaró que no se ha tomado una posición de cara a las elecciones presidenciales, debido a que no tendrán un candidato propio y su apoyo a algún candidato lo entregarán después de que se decante el abanico de opciones tras las consultas.

“Partido Cambio Radical informa a la opinión pública que: A la fecha el Partido no ha tomado posición alguna de respaldar a ningún candidato presidencial”, señalaron a través de un comunicado público y agregaron que la colectividad “tomará una decisión frente a las elecciones presidenciales en su Convención Estatutaria, que se citará, para tal efecto, después de los comicios del 13 de marzo”.

La aclaración se dio después de que el senador Germán Varón Cotrino decidiera entregar su apoyo a la campaña de Alejandro Gaviria, el ex ministro de Salud que hace parte de la Coalición Centro Esperanza, desde el pasado lunes.

“Aclaramos que la decisión del Senador Germán Varón Cotrino, se hizo a titulo personal, y no es una posición de la colectividad”, definió en el comunicado el partido Cambio Radical, para afirmar que al menos antes de la consulta, los miembros tienen libertad de apoyar algunas campañas.

Lo mismo ha sucedido con el represente César Lorduy, otra de las voces poderosas del partido en el Congreso, quien se ha sumado a la campaña de Alejandro Char, miembro del Equipo por Colombia. Su decisión, como la de varios de la bancada Caribe de la colectividad, es personal pese a que el exalcalde de Barranquilla hace parte de Cambio Radical.

Gaviria recibió el apoyo del senador Varón Cotrino el pasado 24 de enero, uno de los congresistas más cercanos a Germán Vargas Lleras, director de esa colectividad y una voz relevante en la política de ese partido.

“Bienvenido Germán, nos honra con su presencia, compartimos lo mismo, los mismos valores, la misma visión del cambio social, la misma visión de lo que necesita nuestro país, ese conocimiento, esa decencia básica, esa honestidad”, afirmó Gaviria.

El ex ministro de Salud también aseguró que ha recibido el apoyo de Miguel Ángel Pinto, del partido Liberal y próximamente se unirá a su campaña Rafael Pardo, de esas mismas toldas. Sin embargo, esas alianzas generaron una fuerte discusión, en vivo en el debate de Semana y El Tiempo, en la Coalición Centro Esperanza que ha buscado alejarse de los partidos.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, le dijo Ingrid Betancourt a Gaviria en el debate de este 25 de enero.

Complementó diciendo que en el acuerdo había dicho que cuando vieran esos acercamientos los denunciarían en público y que ella no iba a permitir que los “lobos entren donde están las ovejas”. La situación llevó a convocar a una reunión interna para zanjar las diferencias.

“Quien divide y excluye ahora durante la elección no podrá unir al país en torno a las reformas que necesitamos los colombianos”, afirmó Gaviria en un video tras el debate y rechazó las acusaciones que hizo Betancourt.

“No soy politiquero ni clientelista, lo he demostrado una y otra vez con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, funcionario y como economista. En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión dividiéndonos, es el momento para hacer la diferencia y construir conjuntamente un país sin miedo”, agregó el candidato.

