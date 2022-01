Luis Muriel le respondió a su exesposa por el lío con la cuota de alimentos: ‘Quiere cifras astronómicas’

Luis Muriel respondió sobre la demanda de su exesposa por presuntamente incumplir con la cuota de alimentos para sus hijas. Fotos: REUTERS/Jennifer Lorenzini / redes sociales

Luis Fernando Muriel ha atravesado por dos situaciones difíciles en los últimos días. Primero se conoció que no podría estar con la selección Colombia para la próxima doble fecha de eliminatorias por haberse contagiado de covid-19. Y segundo, porque apenas unas horas después se hizo pública la que sería una demanda por alimentos en su contra.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó que el delantero atlanticense no estaba “en condiciones óptimas de salud para viajar”, según reportó Atalanta desde Italia. Ante su ausencia, el técnico, Reinaldo Rueda, tomó la decisión de llamar a Víctor Cantillo para que forme parte de los encuentros ante Perú (28/enero) y Argentina (1/febrero).

Sin embargo, a ello se sumó un lío personal con su exesposa, Paula Andrea Rentería Bryon, quien manifestó que el jugador colombiano no ha cumplido con la cuota de alimentación de sus tres hijas de 4, 6 y 8 años. Los compromisos surgieron a raíz de la separación entre ambos, que tuvo lugar hace más de un año. El caso lo hizo público Zona Cero, al parecer, por pedido de la mujer.

Los pagos que le reclaman a Muriel:

Inicialmente, el delantero del Atalanta se comprometió a pagar una cota de 30 millones de pesos mensuales, los cuales deben ser consignados en los cinco primeros días de cada mes. El monto se reparte de la siguiente manera:

- 18 millones de pesos en efectivo a la cuenta de banco de Paula Andrea

- 12 millones de pesos restantes en una tarjeta de crédito, de la cual Luis Fernando se ocuparía de amparar y cubrir.

Sin embargo, en el caso judicial, la mujer expresó que, en los últimos dos meses, Muriel le ha entregado $26′380.000, siendo entonces un incumplimiento de los acuerdos. De acuerdo con la acción legal, interpuesta en octubre pasado, la intención de Rentería Bryon es que Muriel le conceda a ella y sus hijas el 50 % de su salario, el cual ronda los 1,8 millones de euros anuales. Haciendo la conversión a pesos colombianos, se estaría hablando de 3.929 millones. De esta forma, el valor correspondiente para la mensualidad sería de 327 millones.

“Requiere de cifras astronómicas”

Este martes 25 de enero, Muriel se pronunció a través de sus redes sociales junto a un comunicado por parte de su apoderado judicial. Este martes 25 de enero, Muriel se pronunció a través de sus redes sociales junto a un comunicado por parte de su apoderado judicial. Allí constató que su exesposa lo está chantajeando y difamando, por lo que solicitará el apoyo de los órganos judiciales tanto de Italia como de Colombia.

Además, en la publicación el jugador expresó que las últimas pretensiones de Rentería Bryon son excesivas, y que no es verdad que esté fallando a los compromisos con sus hijas. “En ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas”, aseveró.



La separación de Muriel se concretó el 17 de marzo de 2021. Según informó el jugador en ese entonces, se trató de una decisión mutua y “por el bienestar de nuestros preciosos tesoros, que son nuestras niñas”. El proceso se concretó en la Procuraduría 5 Judicial de Familia, en Barranquilla, y se decidió que la Rentería Bryon sería quien se quedara con la custodia de las pequeñas. Para Muriel quedó el pacto de enviar la cuota de manutención cada mes.

