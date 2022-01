Posible manipulación de cadáveres en cementerios de San José del Guaviare informa la JEP

Exhumaciones de cuerpos en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, la JEP informó que fueron hallados otros 37 cuerpos. (Cortesía JEP)

Por seis meses más la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, extendió las medidas cautelares sobre el antiguo y el nuevo cementerio municipal de San José del Guaviare, que se encuentran bajo la lupa del Tribunal de Paz. Estos cementerios se caracterizan por la presencia de presuntos restos de personas desaparecidas durante el conflicto.

En el caso de uno de los cementerios, el antiguo para ser más precisos, los magistrados prorrogaron su protección al evidenciar que hasta la fecha no se han realizado exhumaciones sobre los cuerpos, que se han hallado restos incluso a la intemperie y persiste el riesgo de posible manipulación de cadáveres por el deficiente cerramiento del camposanto.

Pero este hecho no es nuevo, el año pasado los magistrados tomaron la determinación de proteger el cementerio San José porque, al no estar debidamente cerrado y ser de tránsito libre, existía un riesgo para la protección de los restos de personas no identificadas que por ejemplo en 2020, fueron llevados en volquetas o trasladados por militares para depositarlos allí. Incluso, en algunos casos pobladores cuentan que guerrilleros y paramilitares se acercaban en las noches a las viviendas de los sepultureros para exigir desenterrar los cuerpos de sus víctimas y así llevárselas a fosas desconocidas con el fin de evitar investigaciones.

“Los criterios de urgencia y gravedad se cumplen, por la falta de encerramiento y los riesgos de inundación por la cercanía con uno de los ríos más caudalosos del país, así como el de conflagración por su ubicación cercana a una planta de abastecimiento de combustibles” mencionaron los magistrados en esa ocasión del 2021.

Sobre el nuevo cementerio o llamado cementerio municipal, se evidenció que las labores de exhumación de restos no han avanzado las autoridades ni por el lado de la Fiscalía ni por el de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, sobre un supuesto total de 56 cuerpos no identificados y 20 bóvedas ilegibles. Además, los magistrados criticaron a la Fiscalía de la JEP por su informe sobre ese camposanto, calificándolo de vago e impreciso en las cifras, lo cual ralentiza su trabajo.

“...las cifras de posibles lugares de interés forense no coinciden entre lo reportado por la Alcaldía y los incipientes datos suministrados por el GATEF (grupo de la Fiscalía de la JEP). Por esta razón, se requerirá a este último para presentar un informe conclusivo, objetivo, confiable; en el entendido que cada una de las víctimas de desaparición forzada importa y nos obliga al manejo riguroso de la información” concluyeron los magistrados de la Jurisdicción Especial. De igual manera la Sección solicitó a la Fiscalía y a la Unidad de Búsqueda informar si en las próximas semanas esos dos cementerios serán intervenidos.

La dimensión de la desaparición forzada en Colombia es monumental. De acuerdo con cálculos del Centro de Memoria Histórica, un organismo público, hubo entre 80.000 y 100.000 desaparecidos, aunque el Instituto de Medicina Legal estima que todavía hay 200.000 cuerpos sin identificar. Son víctimas de la guerrilla, de los paramilitares, de las Fuerzas Armadas; e incluso excombatientes de algunos de esos grupos ilegales que fueron sepultados sin nombre.

