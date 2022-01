Vestidos de policías, ladrones robaron las pertenencias de una camioneta en Cali

Cali

En la mañana del pasado sábado 22 de enero, ciudadanos fueron víctimas de los ladroes en la calle 13 con carrera 75 al sur de la ciudad Cali. En un video en el que quedaron registrados los hechos, se ve como personas vestidas de policías rodearon un carro y hurtaron las pertenencias que encontraron al interior. Según detalles revelados por medios de comunicación locales, los ladrones huyeron del lugar, la Comuna 17, sobre las 10:00 a.m., en un carro y una motocicleta. Las autoridades están en búsqueda, no solo de los ladrones, sino también de las víctimas, pues, hasta el momento, no se han presentado denuncias sobre estos hechos.

“Hasta el momento no se han presentado denuncias por hurto en este sector relacionadas con lo que registra el vídeo”, indicó Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en testimonios recogidos por el portal informativo de Turbaco News. El uniformado llamó a los ciudadanos a interponer “las denuncias pertinentes que nos permitan dar con judicialización de los presuntos responsables de esta conducta punible”.

“Nuestro grupo de contrainteligencia está verificando qué personas fueron las que realizaron este evento, gracias a estos videos (...) invito a la comunidad para que se acerque al Comando de la Policía Metropolitana de Cali, a la Seccional de Policía Judicial”, agregó el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. “Este hecho al parecer habría ocurrido aproximadamente a las 10:00 horas, en jurisdicción de la comuna 17 al sur de Cali, donde luego se observa que los involucrados emprendieron la huida en un automóvil y una motocicleta”, aseguró la Policía Metropolitana de Cali en un comunicado a la opinión pública.

Mientras se esclarece lo ocurrido, medios de comunicación han recordado casos similares en esa y en otras zonas del país. Fue en diciembre del año pasado cuando delincuentes disfrazados de policías, con una falsa orden de allanamiento, protagonizaron un robo en una unidad de Ciudad Jardín. De acuerdo con lo que quedó registrado en los videos de seguridad, fueron seis hombres vestidos de policías los que llegaron al establecimiento, armados, en una camioneta de color de negro. Intimidaron a vigilante del lugar, lo despojaron de su armamento de dotación y sus elementos personales.

Los ladrones entraron directamente a un apartamento para hurtar una supuesta caja fuerte, sin embargo, al no lograrlo, huyeron del lugar. Las autoridades, por esos días, aseguraron: “se les cayó la placa del vehículo implicado, también una falsa orden de allanamiento y un ariete, elemento usado para violentar puertas o paredes”.

En septiembre de ese mismo año ocurrió lo mismo cuando hombres identificados como supuestos integrantes de esa fuerza cometieron un atraco en otro conjunto residencial, también en Cali. Según testigos, al conjunto llegaron ocho hombres que se transportaban en dos vehículos. Iban armados con armas de fuego e intimidaron al guarda de seguididad. Se llevaron consigo diez milllones de pesos de la residencia ubicada en Jamundí.

Algo similar ocurrió en septiembre del 2021, cuando doce delincuentes, vestidos de policías, cometieron un millonario robo en una vivienda del barrio Danubio Azul, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Los atracadores llegaron hasta la vivienda del ciudadano, un comerciante, y se robaron, en aproximadamente una hora, cerca de 35 millones de pesos. También se llevaron ropa, celulares y lociones,

Es importante recordar que los responsables de hechos como estos deben enfrentarse anta la justicia, no solo por el delito de hurto, sino también, a su vez, al delito de ‘Utilización ilegal de uniformes e insignias’. Se hallado culpable de este crimen podría dar una pena de 48 a 108 meses de prisión y una multa de entre 66 y 1.5000 salarios mínimos, según el Código Penal. El delito de ‘hurto’, por su parte, debería ser castigado con penas de 16 a 36 meses de cárcel.





