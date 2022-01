Estas son las cinco películas de Netflix más vistas por los colombianos

Ya casi finalizando el primer mes de este 2022, los colombianos han consumido varios productos de las diferentes plataformas de streaming que se publicaron en los últimos meses del año pasado, pero en especial han visto cinco producciones o películas presentadas en Netflix. En el top cinco no encontramos con una gran variedad, pues está desde el filme de acción, como lo es Fast and the Furious: Hobbs and Shaw, como Madre, que se encuentra en el género de ciencia ficción.

Una de las películas más vistas y, así mismo más criticadas, es No miren arriba, donde Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence son los protagonistas de este polémico filme. Por su lado, DiCaprio confesó que desde hace un buen tiempo estaba buscando actuar en una película con un trasfondo ambiental, aunque reconoció que pocas personas quieren escuchar opiniones sobre el cambio climático y posiblemente, como pasa con dichas noticias, también pase con esta película.

Top 5 de las películas de Netflix más vistas en Colombia

5. El páramo

Este filme es un thriller psicológico que entremezcla drama, misterio y horror. Narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad, cuya tranquilidad se verá perturbada por una presencia aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen. Esta es una película dirigida por David Casademunt, quien llevó a cabo su presentación durante el pasado Festival de Sitges.

4. Imperdonable

Tras salir de prisión después de cumplir condena por un crimen violento, Ruth Slater se reinserta en una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Su única esperanza de redención es encontrar a la hermana pequeña a la que tuvo que dejar detrás. Ese filme fue dirigido por Nora Fingscheidt.

3. Impúdica

Grace (Alyssa Milano), una prominente escritora de novelas de misterio y experta en crímenes, se apresura a regresar a su casa familiar en Washington, D.C. porque su hermana, de la que está distanciada, la llama. Cuando su hermana es asesinada y se revela su doble vida como webcamer, Grace ignora las advertencias del frío detective Ed (Sam Page) y se involucra en el caso. Basada en la novela Brazen Virtue de Nora Roberts.

2. Madre / Androide

Georgia, junto con su novio Sam, emprende un peligroso viaje para huir de su país, que se encuentra inmerso en una guerra contra la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe alcanzar la Tierra de Nadie, un bastión ante el levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz.

1. No miren arriba

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el doctor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) hacen un descubrimiento terrorífico: un enorme cometa lleva un rumbo de colisión directa con la Tierra. El otro problema es que a nadie le importa. Kate y Randall emprenden una gira mediática para advertir a la humanidad que los lleva desde la indiferente presidenta Orlean (Meryl Streep) y su hijo y jefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), a la emisión de ‘The Daily Rip’, un animado programa matinal presentado por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry).

