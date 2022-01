El Ministerio de Salud advierte que en el país hay dosis de refuerzo para continuar la inmunización

El Ministerio de Salud de Colombia advierte que en el país hay dosis de refuerzo para continuar la inmunización. REUTERS/Amir Cohen

En medio de la creciente de casos de contagio por la variantes ómicron en Colombia, Gerson Bermont, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, señaló que en Colombia no hay escasez de vacunas para la tercera dosis, por lo que hizo una llamado para que la población que cumple con los tiempos siga su esquema para estar protegido del virus.

El Ministerio advierte que hay dosis de AstraZeneca garantizadas a todas las personas mayores de 18 años que ya cumplieron los 4 meses de haber culminado el esquema inicial de vacunación, por lo que el funcionario señaló que frente a la ola de contagios cualquier vacuna que esté disponible en el país es garantía de continuar blindado contra el covid-19.

“El Gobierno garantiza que la mezcla de dosis proporciona mayor inmunidad frente a las nuevas variantes como ómicron”, indicó la cartera de salud.

“Hay varias secretarías que dicen que no tienen dosis de refuerzo porque no tienen Pfizer por ejemplo. Resulta que se amarran y aquí nadie se puede casar con ningún biológico en especial”, enfatizó Bermont, tras el anuncio de la falta de antígenos en algunas zonas del país.

Ante lo cual agregó: “Un llamado a todos los secretarios a que tengan en cuenta la posibilidad de mezclar vacunas (...) pero hay mucha gente que dice: no, yo me espero a Pfizer, yo me espero a Moderna y resulta que les dicen que no hay dosis en este momento teniendo AstraZeneca en sus bodegas”, afirmó el director de Promoción y Prevención.

Por su parte, el ministro Fernando Ruiz, hizo un llamado para que la ciudadanía acceda a aplicarse la vacuna disponible, ya que termina siendo la mejor vacuna para prevenir hospitalización y también letalidad.

“Seguimos enfrentando la ola de ómicron de manera asincrónica en el país”: afirman especialistas en Colombia

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, presentó el panorama de la situación epidemiológica en Colombia y en este afirmó que sigue la lucha contra el letal virus, por lo que destacó que han tratado de mantener la priorización de pruebas.

“Es muy claro que hemos mantenido una muy buena capacidad, por encima de las 90 mil pruebas diarias. Y aunque es necesario, como ha indicado la OMS, mantener esa racionalidad de pruebas, con todo y ese cambio en la priorización, el pico es evidente”, apuntó el funcionario.

Advirtió que se ha observado una aceleración del número de muertes en los últimos días, sobre todo en la última semana correspondiente al aumento de casos que se observó entre 15 a 25 días antes en el Valle del Cauca, Cali, Antioquia, Medellín y Bogotá, aunque en menor medida para el distrito capital.

“Ese incremento no es proporcional al observado antes; ómicron tiene una severidad entre el 40 a 70 % menor. Si hubiese sido con delta, ese pico de muertes sería mayor, eso no quiere decir que personas no vacunadas o sin refuerzo no puedan morir”, explicó.

Al finalizar, indicó que “la principal, mas no la única estrategia, es la vacunación y acceder a las vacunas de refuerzo, pero sobre todo para las personas mayores de 50 años; esto hará que este pico de casos no se traduzca en un pico significativo de muertes”,





