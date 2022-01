Viajeros de Tolú a Medellín denunciaron que aerolinea dejó morir a su mascota en el trayecto

Viajeros de Tolu a Medellín denunciaron que aerolinea dejó morir a su mascota en el trayecto.

A través de redes sociales, en las últimas horas, se conoció la denuncia de dos jóvenes que señalaron que su mascota resultó ahogada luego de emprender un viaje con la aerolínea Satena desde el municipio de Tolú hacía el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín, en el cual la mascota perdió la vida por una aparente negligencia del personal de vuelo.

Según la denuncia realizada por las dueñas del perro, estás manifiestan que al abordar el avión ellas llevaban a Kenzo en su correspondiente guacal, como lo exige la aerolínea, sin embargo, el pequeño peludo presentaba inquietud y muchos nervios, a lo que ellas le solicitaron a la azafata que por favor las dejaran llevarlo en sus piernas, tema que fue negado por la auxiliar de vuelo, por lo que tuvieron que dejarlo debajo del puesto de enfrente, sin ellas poder estar al tanto de su estado.

En la publicación en las que las dueñas de la mascota hacen la denuncia, estas sostienen: “Nosotras le permitíamos sacar la cabeza para que él estuviera más tranquilo y la azafata en tres ocasiones nos obligó a meterlo nuevamente en el guacal y cerrarlo por completo. Al final del vuelo, por un momento Kenzo dejó de llorar y abrimos el guacal para ver el cómo estaba y nos dimos cuenta que se había ahogado”.

En un video, que publicaron las afectadas, se muestra en las afueras del avión cómo una de ellas intenta reanimarlo y hacer reaccionar, pero desafortunadamente Kenzo ya no respiraba y tenía su lengua totalmente morada.

“A pesar de todo lo que hicimos (respiración boca boca y masaje cardíaco) no fue posible salvarlo”, señala la publicación el video.

El caso desató muchos comentarios entre usuarios y defensores de los derechos de animales, quienes aseguran que lo sucedido es una prueba para que las condiciones de vuelo de las mascotas cambien y mejoren.

“No puede ser eso justo, el nene peludito víctima de la indolencia de una azafata y una aerolínea. Hagamos eco en los medios para que se haga denuncia en medios de comunicación por el maltrato cometido durante el vuelo”, “Ay no! Lo hubieran sacado, que había podido hacer, bajarlos del avión? Pero ya sé, muchos de nosotros preferimos evitar problemas y seguir con unas reglas que no tienen validez! Fortaleza” y “Para llevar al perro de una manera más segura toca que lo lleven cómo “mascota de soporte emocional”, los trámites son muy largos pero se asegura de que la mascota vaya mejor y no pase por eso”, dicen algunos de los comentarios que acompañan la publicación.

Por su parte, la aerolínea Satena que lamentó el caso, se manifestó ante los hechos y por medio de un comunicado señaló:

“Se cumplieron todos los protocolos y estándares de calidad que están establecidos en las políticas de la compañía” y reiteró que “el canino viajó en cabina de pasajeros con una temperatura y oxígeno adecuados”, indicó la compañía de vuelos.

Además, agregaron que en el mismo vuelo viajaron más mascotas “en las mismas condiciones y llegaron a su destino sin afectación alguna”.

Finalmente, la compañía de viajes sostuvo que el personal de la aerolínea hizo el respectivo acompañamiento a las usuarias ante el desafortunado hecho, “el cual lamentamos profundamente dado que nuestro compromiso como transportador aéreo nacional es salvaguardar el bienestar de nuestros pasajeros y sus mascotas, ya que somos conscientes de la importancia de ellos en su núcleo familiar”, indicó Satena.

Comunicado oficial de SATENA sobre el vuelo 7717 del 18 de enero en el que lamentablemente falleció una mascota a bordo de la cabina de pasajeros. #Kenzo pic.twitter.com/zVUKPPkcGu — SATENA es Colombia (@AerolineaSatena) January 19, 2022

