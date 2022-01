La U entrega aval presidencial y la bandera del acuerdo del Teatro Colón a Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa recibe el aval de La U

Enrique Peñalosa finalmente podrá ser candidato presidencial, después de no lograr acreditar el número suficiente de firmas ante la Registraduría para participar como independiente. El salvavidas a su campaña se lo dio Dilian Francisca Toro, quien este jueves le entregó el aval del partido de La U.

En un evento sencillo en la biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, Peñalosa y Toro firmaron el acuerdo que declaró oficialmente como candidato presidencial de esa colectividad al exalcalde de Bogotá, para que participe el próximo 13 de marzo en la consulta del Equipo por Colombia, de donde saldrá un único elegido para la primera vuelta electoral.

Peñalosa estuvo acompañado de sus concejales amigos a quienes agradeció su respaldo como Lucía Bastidas y Rubén Torrado, aliados de su alcaldía en Bogotá y compañeros fieles de su carrera política. Ahora, como lo dijo Toro, deberá conquistar con el partido las demás regiones donde no es tan conocido.

“El partido le dará el apoyo en las regiones y tendrá que fortalecer el partido en Bogotá y en las ciudades donde lo conocen”, sostuvo la exgobernadora del Valle, quien le encargó principalmente unir a la colectividad y apoyarse en los líderes regionales.

Uno de los encargos principales de Dilian Francisca a Peñalosa fue respecto al Acuerdo de Paz. “Tenemos que profundizar en poder implementar los acuerdos y lograr el bienestar para todos los colombianos”, sostuvo la exgobernadora.

Peñalosa también se pronunció al respecto y afirmó: “Vamos a priorizar la implementación del acuerdo de paz, siempre he respaldado el Acuerdo de Paz y ahora es evidente que una tarea prioritaria de nuestro gobierno será la implementación de ese acuerdo y los programas de inversión en los municipios PEDET”.

El exalcalde capitalino afirmó que “la máxima prioridad será el medio ambiente” y trabajará para reducir el impacto en el calentamiento global con la implementación de energías limpias. Aunque las críticas a sus administraciones distritales han estado relacionadas al tema.

“Me han acusado de ser amigo del cemento. Pues si ser amigo del cemento es ser amigo de hacer obras que mejoren la vida de las personas, bienvenida la acusación. La verdad es que estoy convencido que con obras se logra que los ciudadanos progresen y vivan mejor: carreteras, colegios, hospitales, distritos de riego, vivienda. Vamos a hacer obras por toda Colombia, como lo hicimos en Bogotá, con cero corrupción”, agregó Peñalosa.

Buscará invertir en el turismo ambiental y el control territorial por parte del Estado para recuperar el monopolio del uso de la fuerza. Aseguró apoyo por 500 mil pesos los más pobres y combatir el embarazo adolescente para apoyar el desarrollo de los proyectos de vida de las mujeres.

Así mismo, Peñalosa sostiene que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido desaprovechado hasta ahora en Colombia, y buscará mejorar esa relación. “Vamos a crear gigantescas zonas industriales en las zonas costeras Pacífica y Atlántica. Transformar el Pacífico y sus ciudades agobiadas por la violencia y la pobreza como Guayaquil en Ecuador que era hace 40 años como Buenaventura hoy”, sostuvo.

Peñalosa no afirmó su posición respecto al ingreso de Óscar Iván Zuluaga al Equipo por Colombia, una decisión que ha generado choques internos y molestias en el uribismo. El exalcalde dijo que no tiene una posición personal y que respetará lo que adopte la mayoría de los miembros, sin embargo, Dilian Francisca Toro no está de acuerdo con esa posibilidad.

David Barguil y Federico Gutiérrez reiteraron este miércoles 20 de enero la posibilidad de abordar la situación en un diálogo interno y se zanjen las diferencias, en el que mencionaron a Álex Char, otro que cerró la puerta al uribismo, pero no a la exgobernadora del Valle.

Sobre Claudia López, Peñalosa sostuvo que “participa abiertamente en política y busca distraer la atención del desastre en seguridad. Lo que está demostrando es que es más fácil hablar que hacer”, respecto a la investigación disciplinaria por participación política que abrió la Procuraduría.

