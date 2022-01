Alejandro Gaviria critica la gestión de Daniel Quintero: “eso podría pasar en un posible gobierno de Petro”

Alejandro Gaviria habló sobre la gestión de la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín. Foto Colprensa - Álvaro Tavera

El precandidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria, en su paso por la ciudad de Medellín, se refirió al alcalde Daniel Quintero Calle y la gestión que viene desarrollando en la capital antioqueña, así como el conflicto con los empresarios que apoyan su proceso de revocatoria.

En las últimas horas se dio a conocer que el Consejo Nocional Electoral (CNE) suspendió la revocatoria del alcalde Daniel Quintero por presuntas irregularidades en la financiación del proceso de recolección de firmas.

A través de un comunicado emitido el pasado 13 de enero, el CNE resolvió “SUSPENDER el trámite de la certificación de la cuenta del comité promotor de la iniciativa ‘MAS MEDELLIN’ y/o denominado ‘PACTO POR MEDELLIN’ entre tanto no se desvirtúen dentro de esta actuación administrativa los cuestionamientos que sobre la misma recaen”, afirma el documento entregado a la opinión pública.

El CNE también citó en una audiencia pública en la que estarán presente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el señor Jorge Alejandro Posada Jaramillo, miembro del Comité Promotor de la Iniciativa ‘MÁS MEDELLÍN’.

No dejes de leer: Las irregularidades que encontró el CNE en los dineros de la campaña de revocatoria de Daniel Quintero

“Es evidente que Quintero es un mal gobernante”

En entrevista con El Colombiano, el precandidato presidencial se refirió al alcalde Daniel Quintero y lo criticó pro la gestión que viene realizando en la capital antioqueña. También se refirió a las declaraciones hechas por Juan Manuel Galán sobre el proceso de revocatoria.

Sobre lo sucedido con Galán, afirmó que, “es legítimo que se tengan opiniones distintas sobre temas controvertidos. Creo que Galán hizo una declaración con la que se refirió al mecanismo de la revocatoria, que mal utilizado puede llevar a problemas de gobernabilidad”.

El exministro de Salud dio su opinión con respecto a la revocatoria y aseguró que “es una forma legítima de participación ciudadana, y detrás de ella no solo está el uribismo, por ejemplo a Alonso Salazar nadie lo puede catalogar como uribista. Frente al mecanismo general tengo algunas dudas, pero lo que está ocurriendo es legítimo”.

También te puede interesar: Reacciones a la suspensión provisional de la revocatoria de Daniel Quintero

Sobre la Alcaldía de Quintero, Gaviria fue crítico sobre su gestión con algunas de las instituciones emblemáticas de la ciudad como el Hospital General de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto, que ahora están pasando por problemas económicos y se están devaluando.

“Es evidente que Quintero es un mal gobernante y lo más preocupante es lo que está pasando en algunos de los programas e instituciones emblemáticas de la ciudad. Es el caso del Hospital General de Medellín, que está en problemas financieros; la Biblioteca Pública Piloto, el programa Buen Comienzo era un ejemplo para Colombia y hoy ya no lo es, lo mismo en el Inder y Ruta N. Lo otro es que la oposición en Medellín es ciudadana y diversa, no es de un partido político, es un error tildar a la oposición a Quintero como únicamente el uribismo”, aseguró el precandidato.

Finalmente agregó que el alcalde Daniel Quintero, " tiene un esfuerzo deliberado por crear división y atacar el capital social de Antioquia, esa unión entre sector privado, sector público, academia y sociedad civil que ha distinguido a esta ciudad. Se ha dedicado a dinamitar eso y es algo que me preocupa. Políticamente me parece que este es un tema neurálgico porque le demuestra al país que puede haber un cambio para empeorar y es una anticipación de lo que podría pasar en un posible gobierno de Gustavo Petro, que parece alternativo pero no lo es. Juntarse con Luis Pérez, Julián Bedoya y Álex Flórez no es ser alternativo, es simplemente recoger el clientelismo tradicional”.

NO DEJES DE LEER: