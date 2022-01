Gustavo Petro propone ferrocarril desde Villavicencio que pase por Bogotá y cuente con una salida al mar

Gustavo Petro realiza su campaña Bello, Antioquia

Gustavo Petro, precandidato a la Presidencia de Colombia, estuvo este fin de semana en la Plaza Libertadores de Villavicencio, Meta, con el fin de reunir a una gran cantidad de seguidores que creen en su proyecto progresista, de cara a las elecciones que tendrán lugar en mayo de este año.

“Esta plaza no la había llenado nadie. Más de 15.000 personas en Villavicencio se reunieron para escuchar a Gustavo Petro”, escribió Armando Benedetti en su cuenta de Twitter.

El máximo líder del partido Colombia Humana, y su coalición, el Pacto Histórico, tuvo un tiempo de intervención en el que comentó que: “lo que venimos aquí a proponer es que el Llano les pertenezca a los llaneros. No venimos a proponer expropiaciones porque eso ya lo están haciendo”.

Hay que tener en cuenta que una de las ideas propuestas por Petro a la población de esta parte del país, la cual ha generado polémica entre los colombianos, es la creación de un ferrocarril que comunique Villavicencio con Bogotá, y así mismo a que esta línea cuente con una posible salida al mar.

“¿Por qué no soñar con un ferrocarril que pueda juntar Villavicencio con Bogotá y por tanto a Bogotá con el mar?”, fue la pregunta que se hizo el actual senador. Y añadió: “Ya lo necesita desesperadamente, ¿por qué no pensarlo? A ver, pensemos lo que le ha pasado a la carretera con sus altísimos peajes.

El banquero que sabía del tema le entregó como responsabilidad al Estado, no a él a pesar de ser él el que cobra los peajes, 120 puntos críticos de la carretera. Que en general es donde se bloquea. Entonces, cuando caen las rocas, resulta que ese es uno de los puntos que se exoneraron al contratista de la concesión y ahí le toca al Estado pagar para recuperar la vía”.

De igual manera, Petro preguntó la razón por la cual, según él, se hizo de esa forma ese negocio. Según el senador de izquierda, “se pensó simplemente en un negocio financiero”, con el que “los llaneros y los bogotanos, buscando turismo, enriquecerán al banquero más rico de Colombia”.

Para finalizar su presencia en Villavicencio, explicó, sin mencionar tácitamente el nombre del banquero al que se refiere, que “pagando en el peaje” los colombianos “lo enriquecemos. Pero no se sostiene la carretera y no se sostiene porque esa carretera, y lo mismo sería una vía férrea, tiene que ser pensada no como un negocio financiero, sino como un aporte ambiental. Es un corredor verde lo que se necesita”.

SEGUIR LEYENDO