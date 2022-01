Cyn Santana le canta al empoderamiento femenino con su nueva canción ‘PQNMJ’

Foto: Instagram @cynsantana

Cyn Santana es una cantante y modelo de origen neoyorquino, conocida entre el público de los Estados Unidos por protagonizar la exitosa serie de televisión Love & Hip Hop: Nueva York, del canal VH1.

Desde entonces, la joven de 28 años se ha dedicado también a su carrera musical, la cual ha destacado gracias a un estilo urbano en el que interpreta canciones en inglés y español a la perfección, pues es clave recordar que sus raíces están en Latinoamérica y sus ídolas son Shakira y Selena.

‘Come’, ‘No question’ y ‘Real life’, son algunos de sus éxitos más representativos y, en semanas recientes, sumó a esta lista la canción ‘Pa que no me jodan’ (PQNMJ), un tema que busca convertirse en un grito de batalla para empoderar a las mujeres del mundo y sobre el cual habló en una exclusiva entrevista con Infobae Colombia.

Producido por Dehry, este sencillo cuenta con toques divertidos, sexys y diferentes, pero también muestra la realidad que viven muchas mujeres que desean disfrutar de la vida solas y demuestran que están hechas para afrontar cualquier reto sin la ayuda de un hombre o una pareja.

“Esta canción esta hecha, sobre todo, para las mujeres, para que se enfoquen en sí mismas y en lo que importa, en crecer como persona sin necesidad de tener un novio o una pareja. Es que a los hombres les gusta perder el tiempo, enamorarte y dejarte ahí tirada”, agregó la estadounidense con respecto a esta canción.

En su charla con este medio, la estadounidense explicó que ser una artista independiente le ha costado bastante, pues tiene que realizar diversas labores que, en caso de otros exponentes, se hace más fácil con el apoyo de un sello discográfico. Sin embargo, todavía no se muestra del todo segura para firmar con una compañía que pueda quitarle autonomía en sus propias canciones.

“Ser independiente requiere mucho trabajo, tiempo y dinero, y aunque tengo un equipo de trabajo al final del día tengo que encargarme del mucho, pero también tengo la libertad de hacer con mi música lo que quiero, ¿me entiendes?, puedo hacer lo que se me de la gana, porque no solo soy una artista independiente, sino que también soy una mujer y persona independiente, entonces no sabría si firmar con alguien o quedarme como estoy. Solo sé que la respuesta a esa incógnita llegará con el tiempo, por eso ahorita mismo no tengo apuros de nada”, explicó.

Por último, Cyn Santana explicó que así como no quiere presiones en su vida laboral ni personal, tampoco quiere que le estropeen sus sentimientos y por eso ha decidido permanecer soltera y enfocada en lo que, a la vista, parece ser una gran carrera en la música urbana.

“Yo ahorita no tengo pareja y me encanta ser soltera. Aunque hay gente que ve la soledad como algo triste, a mí me parece que son momentos para compartir con uno mismo y conocerse, por eso después de la última relación que tuve me dediqué a enfocarme en mí misma, mi salud, mi carrera y, sobre todo, en mi hijo. Ya si me llegan a ver con alguien es porque esa persona no me molesta, ni me obstruye en lo absoluto”, concluyó la artista neoyorquina, quien espera colaborar pronto con cantantes colombianos como Karol G y J Balvin, así como debutar en la industria de la moda con su propio proyecto.

Escuche aquí ‘PQNMJ’, lo nuevo de Cyn Santana: