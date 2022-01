“No soy xenofóbico ni mucho menos, pero apoyo al cien el talento colombiano”: Juan Carlos Osorio

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa

La campaña para América de Cali en el pasado torneo generó crisis y preocupación en los hinchas caleños. Las decisiones del cuerpo técnico y manejo dirigencial, fueron los detonantes para que muchos tildaran de “mediocre” al elenco vallecaucano. El técnico Juan Carlos Osorio, estuvo en rueda de prensa junto a Mauricio Romero, presidente del Club con el fin de aclarar diferentes dudas correspondientes al inicio del torneo nacional.

Entre los temas a tratar, se mencionó la situación del equipo entorno a los fichajes, Osorio hizo mención a que prefería jugadores colombianos, sin embargo, esto no pasaba por sus manos, el risaraldense afirmó: “No me he opuesto a ninguna de las contrataciones, aunque no han sido jugadores que yo he pedido, cumplen con los requisitos más importantes: uno, que sean colombianos, hago un paréntesis y explico bien, no soy xenofóbico ni mucho menos, pero apoyo al cien el talento colombiano”.

Si bien, la nómina del América cuenta con pocos extranjeros, en la temporada pasada resaltaron importantes hombres; el portero venezolano Joel Graterol que es titular en la selección vinotinto, el delantero peruano Aldair Rodríguez que hoy es suplente en alianza Lima tras salir el equipo el año pasado y finalmente, el volante chileno Rodrigo Ureña, quien finalizó contrato y estuvo a punto de arribar al Tolima.

Osorio también mencionó la posible llegada de algunos jugadores extranjeros, destacando que apoyaba su llegada y que estos le aportarían cosas nuevas al equipo. En cuanto a las características de estos mencionó: “uno tiene condiciones y cualidades muy diferentes a las del futbolista colombiano y en el segundo caso, es un jugador con experiencia europea, en un país que se distingue por jugar un fútbol muy táctico. Entonces de llegar yo creo que llegarían a contribuir”, puntualizó el estratega.

´Los diablos rojos´ solo han confirmado dos fichajes hasta el momento, el defensa central John García que llega desde La Equidad y el interior derecho Juan Camilo Portilla desde Alianza Petrolera, a estos se sumaría Gianfranco Peña del Valledupar F.C, que falta de confirmación oficial, vestiría de rojo para la temporada 2022.

Altas y bajas

El presidente del cuadro caleño, Mauricio Romero, mencionó que el equipo se encuentra comprometido con el desarrollo de una buena campaña. Resaltó también, que aún no se ha cerrado el libro de pases y se podrían concretar tanto llegadas como salidas del equipo, además de que se sigue moviendo el mercado nacional. Al conjunto escarlata se sumarían dos o cuatro jugadores, añadiendo a algunos que se recuperan y regresan al equipo.

Romero se refirió a la posible llegada de jugadores de experiencia y que llenen de ilusión al hincha americano, tras la caída de los fichajes de Edwin Cardona que llega al Racing de Avellaneda y a Andrés ´El Rifle ‘Andrade que continuará con Atlético Nacional. América buscará conseguir algunos jugadores que se adapten a su disponibilidad económica y puedan bridar igual o mayor espectáculo que los deportistas mencionados anteriormente.

La temporada 2022

América de Cali disputará los dos torneos nacionales, liga y copa. Sin embargo, a esto se suma su presencia en un torneo internacional, la Copa Sudamericana, en donde se enfrentará en primera fase a otro colombiano, el Independiente Medellín. Se debe tener en cuenta que este año futbolístico será muy corto, puesto que los torneos tendrán mayor rigor, debido a que están condicionados a la realización del mundial de Qatar 2022.

La nueva piel

El rojo presentó su nueva indumentaria con un concepto retro, en honor al mítico técnico del club, el Doctor Gabriel Ochoa Uribe. Se espera que la casaca sea estrenada el próximo 20 de enero, cuando los diablos rojos reciban a Envigado por la primera fecha de la liga colombiana.

Twitter - @Americadecali

