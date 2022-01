Asobares se pronunció sobre la circular que ordena la vacunación de los empleados del sector

Debido al alto número de contagios presentado en los últimos días varios sectores solicitan que se decrete un confinamiento estricto por 14 días. Foto: Colprensa

Este jueves 13 de enero, la Asociación de Bares de Colombia (Asobares) solicitó al Ministerio de Trabajo aclarar algunas inquietudes con relación a circular emitida por la cartera mediante la cual se insta a los empleadores de los sectores productivos abiertos al público exigir el esquema completo de vacunación contra el covid-19.

A través de un comunicado, la agremiación, que representa a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, manifestaron su apoyo a esta directiva del Gobierno nacional, que tiene el propósito de mitigar el impacto del cuarto pico de la pandemia, sin embargo, le pidieron una serie de aclaraciones con relación a preguntas que manifiestan los afiliados.

“Respaldamos esta exigencia y la estrategia que en estos momentos el Gobierno nacional orienta donde la vacunación masiva, el maximizar el cuidado individual y colectivo, el aislamiento de presentar síntomas y la prolongación de las medidas de bioseguridad, son el camino más firme hacia la protección de la salud y la continuidad de la reactivación económica que vamos logrando”, señaló Asobares en dicho comunicado.

No obstante, pidieron a la cartera de Trabajo, liderada por Ángel Custodio Cabrera, la forma de proceder en caso de los trabajadores ya contratados aludan a su derecho fundamental de no vacunarse, y que no sea posible su traslado a una función o cargo de no contacto con los clientes. “Qué alternativa da el Ministerio al empleador para no exponerse tutelas y demandas de índole laboral o sanciones de la misma cartera por el incumplimiento de la medida en estos casos?¨.

Asimismo, consultaron el caso de tener a un trabajador no inmunizado, si se interpretará, por parte de las entidades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), como un incumplimiento al ordenamiento jurídico laboral o normativo que regula la actividad mercantil con las últimas disposiciones durante la pandemia del covid-19.

Por último, preguntaron acerca del periodo que tendrán los trabajadores para presentar el carné con el esquema completo de vacunación, y si los empleadores están obligados a aislar a los empleados o a enviarlos a casa, mientras completan la inmunización, pagando sus salarios derivados de las obligaciones del contrato de trabajo, a la vez, si deberán pagar un reemplazo para cubrir las funciones de este empleado.

“Desde Asobares hemos respaldado las medidas de cuidado colectivo que permitan el equilibrio entre la salud y el desarrollo económico. Estrategias como las jornadas de vacunación en horarios nocturnos en zonas de rumba y la promoción de incentivos para los usuarios vacunados en nuestros establecimientos afiliados, han tenido importantes resultados en diferentes territorios y son muestra del compromiso del sector, incluso antes que fuera obligatorio el carné de vacunación”, concluyó Asobares.

Esta medida aplica para los trabajadores en eventos como el de asistencia masiva a bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y toda actividad que implique atención al público.

También ordena al empleador a desplegar acciones, mecanismos y establecer protocolos de bioseguridad para la protección de la vida y salud de sus trabajadores, tales como el cumplimiento del esquema de vacunación, en armonía con lo señalado en la Circular No. 047 de 2021, y medidas de higiene y seguridad en el trabajo para garantizar el desarrollo de las actividades laborales en los sitios de trabajo en condiciones seguras.

