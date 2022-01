Iván Duque recibió en Bogotá al presidente de Perú, Pedro Castillo: ¿cuál es el motivo de la visita?

El presidente de Colombia, Iván Duque, abraza al presidente de Perú, Pedro Castillo, luego de su llegada para participar en el VI Gabinete Binacional, en la base aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) en Bogotá, Colombia. 13 de enero de 2022. Foto: Presidencia

En medio de honores militares, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió a su homólogo de Perú, Pedro Castillo, en la mañana de este jueves 13 de enero en Bogotá. ¿El motivo? Ambos jefes de Estado liderarán el VI Gabinete Binacional, que se desarrollará este mismo jueves en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

El máximo mandatario de los peruanos se estará trasladando junto con siete ministros, encabezados por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el canciller Óscar Maúrtua. En Colombia estarán los ministros de Salud (Fernando Ruiz), Educación (María Victoria Angulo), Defensa (Diego Molano), Comercio (María Ximena Lombana) y Medio Ambiente (Carlos Eduardo Correa). El encuentro entre los Gabinetes de ambas naciones, así como de sus presidentes, ha sido calificado como “la máxima instancia de diálogo y coordinación política”.

El presidente de Colombia, Iván Duque, camina acompañado del presidente de Perú, Pedro Castillo, luego de su llegada para participar en el VI Gabinete Binacional, en la base aérea de CATAM, en Bogotá. Foto: Presidencia

En la cumbre binacional se abordarán cinco ejes temáticos, los cuales son de interés para ambos países: (1) gobernanza y asuntos sociales; (2) asuntos ambientales y minero-energéticos; (3) desarrollo económico, comercio y turismo; (4) seguridad y defensa; y (5) asuntos fronterizos y migratorios. Sobre dichos aspectos trabajarán 40 entidades de las naciones vecinas.

“Este VI Gabinete Binacional Colombia-Perú tiene especial importancia, ya que dicho mecanismo no se ha reunido desde 2019, debido a distintos factores, entre ellos la situación ocasionada por la pandemia del covid-19. Además, se lleva a cabo en el preámbulo de los 200 años de relaciones diplomáticas bilaterales, que se cumplirán el 6 de julio de este año”, sostuvo la Presidencia a través de un comunicado.

Puntos clave en la agenda:

La reactivación económica y social será uno de los aspectos importantes, especialmente pensando en las comunidades que habitan en la zona fronteriza de Colombia y Perú, y las cuales se han visto afectadas por el covid-19. Sobre ello el gobierno explicó que “se ha previsto un trabajo mancomunado de los ministerios de Salud de Colombia y Perú para explorar las medidas y mecanismos que contribuyan en la lucha contra la pandemia y las nuevas variantes del covid-19, como ómicron, especialmente en la zona de frontera.

De igual modo, los jefes de Estado resaltarán la importancia de continuar fortaleciendo la confianza de los inversionistas y empresarios, promover la relación comercial y el desarrollo de cadenas productivas entre ambos países. Ello, sin dejar a un lado la seguridad y la estabilidad jurídica de las inversiones.

Iván Duque y Pedro Castillo en el VI Gabinete Binacional Colombia-Perú. Villa de Leyva, Boyacá. Foto: Presidencia

En cuanto al medio ambiente, el gran desafío será trabajar de manera cooperativa en la protección de los ecosistemas con miras a enfrentar la crisis climática que amenaza al planeta. “Se busca establecer compromisos de articulación para la lucha contra la minería ilegal y delitos ambientales que se registran en la frontera y que amenazan el bioma amazónico”, apuntó Presidencia.

Los presidentes Duque y Castillo también abordarán asuntos relacionados con la cooperación en seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional en todas sus manifestaciones, incluyendo el narcotráfico. Esto, según los avances planteados, permitirá desarticular estructuras criminales y desmantelar sus fuentes de financiamiento.

La asistencia técnica e intercambio de información es uno de los rubros sobre el cual se profundizará, sobretodo en términos de de inteligencia y buenas prácticas, para fortalecer las capacidades binacionales a través de cursos de capacitación binacional.

El comercio entre las dos naciones se registra en el marco de la Comunidad Andina (CAN). Colombia exporta a Perú alrededor de US$ 1.165 millones, en tanto que las exportaciones peruanas sumaron US$ 747 millones.

Hasta la fecha, Perú y Colombia han realizado cinco Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales: en Iquitos en 2014, en Medellín en 2015, en Arequipa en 2017, en Cartagena en 2018 y en Pucallpa en 2019.

