“Salí decepcionado”: Miguel Ángel del Río sobre su proceso con el Pacto Histórico

“Hoy vemos que las listas cerradas decepcionan, en algún sentido, porque no se están primando los liderazgos legítimos sino que se están dando cabida a intereses particulares que responden a otros criterios", Miguel Ángel del Río. Fotos: redes sociales

En entrevista con la periodista María Jimena Duzán, el reconocido jurista Miguel Ángel del Río se refirió de nuevo a la elección que hizo Gustavo Petro y su movimiento del Pacto Histórico, para que no sea él sino el actor y presentador Agmeth Escaf quien lidere su lista de candidatos a la Cámara de Representantes en el Atlántico.

El abogado barranquillero, que tenía como lema de campaña “quitarle el poder al clan Char” en el departamento, aseguró en su conversación que estaba convencido de combatir desde la política a quienes él mismo denomina como “los directos enemigos de la democracia en la región”.

“Había que enfrentarlos y, precisamente, mi primera intervención fue advertir que la necesidad del progresismo era quitarle el poder al clan Char. Actualmente existen más de 40 investigaciones, entre disciplinarias y penales, que involucran a Alex Char, hoy precandidato a la Presidencia de la República ¡No es posible que eso siga ocurriendo! Por eso una de mis grandes batallas, porque lo seguiré haciendo desde mi profesión, es saber qué pasa con esas investigaciones, porque nunca pasa nada”, aseveró.

Sin embargo, Miguel Ángel del Río no se explica por qué sus férreos cuestionamientos a los políticos atlanticenses y su interés por enfrentarles en las urnas no fueron suficientes para convencer al Pacto Histórico, cuyos dirigentes regionales terminaron seducidos por las propuestas de Agmeth Escaf, antiguo presentador de Día a día y actor secundario de algunas producciones televisivas.

“¿Qué sintió cuando se vio desplazado por Escaf?”, preguntó Duzán a del Río en su podcast exclusivo para Spotify, ante lo cual este contestó: “Me pareció que estaban primando criterios diferentes a los de una necesidad progresista, eso tengo que decirlo con absoluta sinceridad. Es decir, si el criterio del progresismo es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la juventud, la defensa de los intereses de la ciudadanía por encima del mercado, es claro que una representación que no tenga nada que ver con eso sí es sorpresiva, desde el punto de construcción política. Eso generó una molestia personal, no solamente porque me sentía engañado desde la invitación inicial, sino porque siento que esta representación no representa a nadie”.

Es clave recordar que, tal y como lo confirmó el abogado en su charla con María Jimena, hubo una encuesta entre el movimiento, por medio de la cual se determinó que Agmeth Escaf (exesposo de María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Petro) cuenta con una mayor popularidad que la suya. Y aunque dichos resultados pudieron haber sido concluyentes para tomar dicha decisión, criticó que tampoco se hayan tenido en cuenta otras representaciones necesarias, como la de una mujer.

De igual manera, Miguel Ángel del Río discutió sobre el poco protagonismo que se le dio a Iván Cepeda en la lista al Senado del Pacto Histórico, en la cual considera que debió tener un mayor protagonismo que el dado a Roy Barreras, por ejemplo.

“Hoy vemos que las listas cerradas decepcionan, en algún sentido, porque no se están primando los liderazgos legítimos sino que se están dando cabida a intereses particulares que responden a otros criterios, y eso ha sido sorpresivo. Yo pienso que un proyecto progresista debe estar legitimado a través de sus representantes y cuando en una lista del Pacto Histórico se observan recomendaciones o representaciones, eso deslegitima la filosofía inicial (...) Salí decepcionado de un proceso, no de la política”, añadió.

El abogado penalista, al que se le recuerda también por ser defensor de las víctimas en el caso que la Fiscalía lleva al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, concluyó en su entrevista que a pesar de apoyar a Gustavo Petro y sus candidatos en las próximas elecciones, no dejará de ser crítico con las actuaciones de los miembros del partido.