“Que no se meta en la campaña de Medellín, yo no me meto en su gobierno”: dura respuesta de Daniel Quintero a Iván Duque

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

El fin de semana cerró con una disputa de acusaciones y señalamientos entre sectores políticos y empresariales. En este escenario conformacional se sumó el presidente Iván Duque con un trino en la red social Twitter, sin nombres ni referencias, que avivó la polémica.

En un mensaje en tono de participación política, el presidente escribió: “El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”.

En medio del escenario muchas personas tomaron como si la palabras del presidente fueran una indirecta al alcalde de Medellín Daniel Quintero, pues ha recibido el rechazo de los empresarios antioqueños y líderes gremiales tras unas declaraciones sobre el GEA comparándolos con un cartel de narcotráfico.

Las declaraciones de Quintero que generaron polémica fueron publicadas por Semana el pasado 8 de enero. El mandatario concedió una entrevista al medio de comunicación en la que, al referirse al GEA, conformado por Grupo Sura, Argos y Nutresa, usó calificativos como ‘mafias’ y ‘carteles’ en referencia a los empresarios de Medellín.

“Ellos son carteles en cierta medida, en el sentido de que se asocian para conseguir sus objetivos y muchos no son objetivos honestos. ¿Dígame cómo se puede considerar honesto que los responsables de Hidroituango no pagaron? Estas empresas y estos políticos se unieron para que esto pasara. Entonces, se comportan como carteles y a los carteles hay que decirles lo que son exactamente”, dijo Quintero Calle a Semana.

Y hoy 12 de enero, en una entrevista con Blu Radio, Quintero respondió a las palabras del mandatario y le pidió que no se metiera a tomar partido en el proceso de revocatoria que hoy afronta a causa de que la Registraduría no avaló su apelación.

“Siempre he tratado de manejar las relaciones institucionales con el Gobierno Nacional. ¿Qué le pediría yo al presidente Duque? Que no se meta en política, que no se meta en la campaña de Medellín, que yo no me le estoy metiendo en la campaña nacional ni estoy hablando de él y de sus resultados”, expresó.

Posteriormente, le pidió que es mejor seguir trabajando en conjunto en lo que queda de sus mandatos “Que en estos meses construyamos, porque la alternativa de ponernos a pelear, entre instituciones, me parece un tanto odiosa”.

¿Cómo va la revocatoria?

Tras el aval de las firmas por parte de la Registraría, ahora queda confirmar que el proceso de la recolección se hizo de manera transparente y con el presupuesto indicado por la ley, es decir, que el mismo no supere los $236 millones y que una persona (natural o jurídica) no haya aportado más del 10% de ese monto total.

Esta verificación se encuentra en el Consejo Nacional Electoral (CNE) quienes recibieron el informe de los estados contables que presentó el comité promotor de la revocatoria y en el cual se desglosan los gastos que se hicieron para recolectar las firmas y cuánto dinero fue usado para este proceso. Según informó la entidad, en este momento hay un grupo de más de 10 contadores del Fondo de Financiación Política, adscrito al CNE, revisando las cifras presentadas en 1.700 folios.

