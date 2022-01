Motociclistas escaparon luego de arrollar a un peatón en Bosa, la víctima está en cuidados intensivos. Captura de pantalla.

En horas de la mañana de este miércoles, en redes sociales empezó a circular un video en en el que se ve cómo cámaras de seguridad captaron el momento cuando dos hombres que se desplazaban en moto atropellaron a un hombre en el sector La Alameda, en la localidad de Bosa, pero luego de unos minutos de estar en el lugar emprendieron la huida.

Según lo captado por las cámaras de seguridad, se puede ver cuando Pedro Manuel Duarte, quien intentaba cruzar la avenida, es arrollado por una motocicleta, acción que lo lanzó más de diez metros sobre el asfalto.

Tras el suceso, uno de los hombres, que va de parrillero, se baja del vehículo, se quita el casco y mira en el suelo a la víctima, pero luego de que pasan unos 40 segundos en los que el señor Duarte no reacciona, estos dos hombres deciden emprender la huida.

Cámaras de seguridad captaron el momento. Captura de pantalla.

Inicialmente, parecía que los ocupantes de la moto iban a quedarse para ayudar al ciudadano lastimado, pero las cámaras de seguridad captaron cuando el copiloto sacar el celular y aparentemente hablar con el conductor de la moto, posteriormente, se coloca el casco camina unos pasos hacia adelante, mientras el otro hombre arranca en la moto y los dos emprenden la huida.

Ante la mirada de varios residentes del sector, el hombre, de 45 años, quedó gravemente herido en el suelo.

Al lugar de los hechos llegó la Policía y una ambulancia para prestar ayuda al señor quien recibió los primeros auxilios en el centro asistencial en el Hospital de Bosa.

Según declaraciones de los familiares a City Tv, las noticias sobre el estado de salud de la víctima no son alentadoras y actualmente permanece con pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Kennedy, a donde fue trasladado tras ser atendido en Bosa.

Mientras Nataly Duarte, sobrina del arrollado le manifestó a Noticias Caracol que su tío tiene un cuadro muy complejo de salud.

“No nos dan esperanzas, no nos dan un diagnóstico alentador. Nos indican que ya mi tío presenta politraumatismo severo y empezó a presentar sangrado cerebral y sangrado abdominal”, detalló la familia del hombre que se debate entre la vida y la muerte en la UCI al sur de la capital.

El drama de esta familia no solo es el accidente que sufrió el señor Pedro Manuel, pues según el hermano de la víctima, Rigoberto Duarte, le contó al noticiero que la Fiscalía no recibió la denuncia porque le argumentaron que la denuncia la debe poner directamente la persona afectada.

“Llegamos a colocar la denuncia y la respuesta de la funcionaria de la Fiscalía y la URI de Kennedy es que en este caso no pueden hacer nada, que la denuncia la debe poner directamente la persona afectada. Es sorprendente la respuesta que nos da la funcionaria, que me diga que mi hermano, en el estado que se encuentra, en estado crítico, me digan que la persona que tiene que generar la denuncia es él para que haya trámite, es increíble”, contó indignado el pariente de la víctima.

Ante la insólita respuesta por parte de las autoridades, el abogado penalista Juan Manuel Castellanos explicó que “en el evento en que la víctima no pueda asistir presencialmente ante la Fiscalía, esta debe recepcionar la querella, bien sea a una persona que haya presenciado los hechos o a un familiar de la víctima. Así lo dispone el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Es inaceptable que en un estado social de derecho se pongan trabas”, indicó el especialista judicial.

