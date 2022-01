“Él es una persona dispuesta a hacer mucho daño”, mujer denuncia amenazas en su contra luego de acusar a su expareja por violencia

Valentina Ospina

A través de sus redes sociales, una joven identificada como Valentina Ospina denunció a un hombre, llamado José Javier Cano Salazar, por haberla agredido física y verbalmente. La víctima de los hechos asegura que luego de que la denuncia empezara a circular en internet, ha estado siendo amenazada por aquel hombre para que elimine la publicación en la que lo señala de maltratador. La mujer asegura que necesita ayuda por parte de las autoridades pues, aquel hombre, dice ella, es capaz de hacerle daño a ella o a sus familiares, quienes también, supuestamente, han estado siendo hostigados por Cano Salazar.

“Estoy cansada de salir a la calle con miedo. Estoy cansada de no poder tener una vida normal. Todo por haber creído que estaba con una buena persona”, dijo en el video en el que alertó sobre las amenazas en su contra, no solo hechas por parte de su expareja sino también por parte de la actual novia del hombre.

La estudiante de negocios internacionales de la universidad EAN aseguró, en el primer video que publicó, que hacía la denuncia pública para dejar evidencia de las agresiones cometidas por parte de Cano Salazar. Comentó que si algo le ocurría a ella, o a su familia, él sería el único responsable. Luego de mostrar las lesiones en su cuerpo, mostró lo que ocurrió el 2 de enero de este año, cuando, de acuerdo con la denuncia, el hombre intentó agredirla con un cuchillo. En los videos se le ve a ella asustada mientras es auxiliada por algunos vecinos y uniformados de la Policía Nacional.

Aquel día, cuenta ella, el hombre la maltrató bajo la justificación de que quería que su expareja volviera con él. Las autoridades, que llegaron hasta el lugar, atendieron la emergencia, sin embargo, dice ella, fueron sobornados por parte de Cano para evitar que le quitaran a los hijos que tiene él con otra mujer. “Pagó a la Policía para que no se llevaran a sus hijos y no quedara la anotación. Tengo testigos de todo lo sucedido y dos denuncias en su contra”, destacó. El día de la agresión, precisamente, se le ve abandonando el apartamento en el que ocurrieron los hechos al lado de un niño y un bebé en brazos.

Esta agresión fue la segunda, según contó Valentina en un nuevo video. El primer episodio de violencia en su contra ocurrió en agosto del 2021. Aseguró que cuando esto ocurrió, acudió directamente ante las autoridades correspondientes para hacer la respectiva denuncia. Según ella, su alegato fue totalmente ignorado y ella pasó a ser un número más en la cifra de mujeres que han sido violentadas en Colombia.

El pasado 2 de enero ocurrió la primer agresión, en la que itervinieron los vecinos y la Policía. Fue luego de esta cuando decidió hacer su historia pública, pues, comentó, quiso tomar cartas en el asunto ella misma, ya que había sido ignorada por la autoridad cuando pidió auxilio. Ella reveló que su intención no es hablar mal de él o de su novia sino, por el contrario, prevenir a otras mujeres como ella de las actitudes violentas de él. Detalló que él trabaja como director de un callcenter, situación que hace que tenga fácil acceso a mujeres como ella.

En los mensajes amenazantes que mostró Valentina, se ve cómo el hombre directamente ataca a sus papás, personas que, por el momento, viven en los Estados Unidos. “Parce, mejor baje ese video. ‘Don’t do it to yourself’”; “acuérdese que sus papás están en USA con una farsa. Empezaré a hablar con inmigración. También tengo pruebas en su contra”, se lee en algunos de los mensajes.





